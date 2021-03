La Commission soutient des projets de réforme dans les États membres en faveur de la création d'emplois et d'une croissance durable

Aujourd'hui, la Commission a approuvé 226 projets dans les 27 États membres qui soutiendront leurs efforts dans la conception et la mise en œuvre des réformes nationales visant à renforcer la croissance. Ces actions de soutien sont mises en œuvre dans le cadre de l'instrument d'appui technique (TSI) et seront dotées d'un budget total de 102,6 millions d'euros pour l'année 2021 afin de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union européenne.

Mme Elisa Ferreira, commissaire à la cohésion et aux réformes, a déclaré à ce propos : «Des réformes sont nécessaires pour améliorer l'environnement des entreprises, renforcer les systèmes de soins de santé, consolider les systèmes sociaux et éducatifs et, d'une manière générale, améliorer la résilience des États membres et des parties prenantes face aux défis difficiles et aux crises mondiales. L'instrument d'appui technique est un outil puissant qui peut permettre aux États membres de mener à bien les réformes dont ils ont besoin pour une croissance durable.»

Le TSI est le principal instrument dont dispose la Commission pour fournir un appui technique aux réformes dans l'UE. Il fait partie du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et du plan de relance pour l'Europe. Il s'appuie sur le succès de son prédécesseur, le programme d'appui à la réforme structurelle (PARS), qui, depuis 2017, a fourni plus de 1 000 projets d'appui technique dans tous les États membres.

Les réformes éligibles à un soutien du TSI comprennent de manière non exhaustive l'administration publique, la gouvernance, les politiques fiscales, l'environnement des entreprises, le secteur financier, le marché du travail, les systèmes éducatifs, les services sociaux, les soins de santé, la transition écologique (par exemple la vague de rénovation) et les services numériques. Le renforcement des capacités institutionnelles et administratives utilisées pour concevoir et mettre en œuvre des réformes et des investissements est essentiel pour favoriser la résilience et soutenir la reprise.

Avec un budget accru de 864 millions d'euros sur la période 2021-2027, le TSI peut également fournir une assistance technique pour aider les États membres à préparer et à mettre en œuvre les plans pour la reprise et la résilience (PRR), de manière à ce qu'ils soient mieux équipés pour accéder au financement de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Au total, plus de 60 % des projets TSI présélectionnés pour 2021 sont liés à la mise en œuvre des PRR, tandis que 30 % se concentrent sur le pacte vert et 44 % sur la transition numérique.

Le soutien du TSI aide également les États membres à relever efficacement les défis recensés dans les recommandations par pays.

Toutes les informations figurent dans la décision d'exécution C(2021) 1335 et le premier programme de travail annuel du TSI adoptés.

L'instrument d'appui technique (TSI)

Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d'appui technique

Fiches d'information sur les projets de réforme des États membres