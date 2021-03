La Commission verse 13 milliards d'euros supplémentaires à six États membres au titre de SURE

La Commission européenne a versé 13 milliards d'euros correspondant à la sixième tranche de l'assistance financière apportée à six États membres au titre de l'instrument SURE. Il s'agit du troisième versement en 2021. Dans le cadre des transactions de ce jour, la Tchéquie a reçu 1 milliard d'euros, la Belgique 2,2 milliards d'euros, l'Espagne 4,06 milliards d'euros, l'Irlande 2,47 milliards d'euros, l'Italie 1,87 milliards et la Pologne 1,4 milliards d'euros. C'est la première fois que l'Irlande reçoit un financement au titre de cet instrument. Les cinq autres pays de l'UE ont déjà bénéficié de prêts au titre de SURE.

Ces prêts aideront les États membres à faire face à l'augmentation soudaine des dépenses publiques afin de préserver l'emploi. En particulier, ils aideront les États membres à couvrir les coûts directement liés au financement de régimes nationaux de chômage partiel et d'autres mesures similaires qu'ils ont mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, y compris pour les travailleurs indépendants.

Les versements effectués aujourd'hui font suite à l'émission de la sixième obligation sociale au titre de l'instrument SURE de l'UE, qui a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs. À ce jour, 17 États membres de l'UE ont reçu un total de 75,5 milliards d'euros au titre de l'instrument SURE sous forme de prêts adossés. Un aperçu des montants décaissés à ce jour et des différentes échéances des obligations est disponible en ligne ici. A ce jour, la Commission a proposé que 19 pays de l'UE bénéficient d'un soutien financier de 94,3 milliards d'euros au titre de SURE. Les montants totaux par État membre sont disponibles en ligne ici.

Les États membres peuvent encore présenter des demandes de soutien financier dans le cadre de SURE, qui dispose d'une force de frappe globale pouvant atteindre 100 milliards d'euros. Plus tard dans l'année, la Commission devrait également lancer des emprunts dans le cadre de NextGenerationEU, l'instrument de relance de 750 milliards d'euros, afin de contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.

