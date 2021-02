La Commission verse 14 milliards  au titre de l'instrument SURE à neuf États membres

La Commission européenne a versé un montant de 14 milliards d'euros à neuf États membres dans le cadre de la quatrième tranche de l'assistance financière apportée aux États membres au titre de l'instrument SURE. Il s'agit du premier versement effectué en 2021. Dans le cadre des transactions réalisées ce jour, la Belgique a reçu 2 milliards d'euros, Chypre, 229 millions d'euros, la Hongrie, 304 millions d'euros, la Lettonie, 72 millions d'euros, la Pologne, 4,28 milliards d'euros, la Slovénie, 913 millions d'euros, l'Espagne, 1,03 milliard d'euros, la Grèce, 728 millions d'euros et l'Italie, 4,45 milliards d'euros. Chacun de ces neuf États membres avait déjà bénéficié d'un soutien financier au titre de SURE en 2020, dans le cadre de l'une des trois premières émissions et opérations de versement réalisées en 2020.

Ces prêts aideront les États membres à faire face à l'augmentation soudaine de leurs dépenses publiques destinées à préserver l'emploi. Plus précisément, ils aideront les États membres à couvrir les coûts directement liés au financement des dispositifs nationaux de chômage partiel et des autres mesures similaires qu'ils ont mises en place en réaction à la pandémie de coronavirus, y compris pour les travailleurs indépendants. Les versements effectués aujourd'hui font suite à la quatrième émission d'obligations sociales au titre de l'instrument SURE de l'Union européenne, qui a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs. L'importante sursouscription s'est traduite par des conditions de prix favorables que la Commission répercute directement sur les États membres bénéficiaires.

Après les versements effectués aujourd'hui, 15 États membres ont reçu un montant total de 53,5 milliards d'euros au titre de l'instrument SURE. Lorsque tous les versements au titre de l'instrument SURE auront été effectués, la Belgique aura reçu 7,8 milliards d'euros, Chypre, 479 millions d'euros, la Hongrie, 504 millions d'euros, la Lettonie, 192 millions d'euros, la Pologne, 11,2 milliards d'euros, la Slovénie, 1,1 milliard d'euros, l'Espagne, 21,3 milliards d'euros, la Grèce, 2,7 milliards d'euros et l'Italie, 27,4 milliards d'euros.

Un aperçu des montants versés jusqu'à présent ainsi que les différentes échéances des obligations sont disponibles en ligne ici. Une ventilation des 90,3 milliards d'euros qui ont été autorisés pour 18 États membres à ce jour est disponible ici. Les États membres peuvent encore présenter des demandes d'aide financière au titre de SURE, qui dispose d'une force de frappe globale pouvant atteindre 100 milliards d'euros.

Plusieurs membres du collège se sont exprimés à ce sujet :

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fait la déclaration suivante : «Dans le cadre du programme SURE, l'Union a mobilisé jusqu'à 100 milliards d'euros de prêts pour les États membres de l'Union afin de protéger et de maintenir l'emploi. Les fonds sont régulièrement mis à la disposition de nos États membres, qu'ils aident financièrement à atténuer les effets de la pandémie de coronavirus.»

Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l'administration, a pour sa part déclaré : «Après cette quatrième émission réussie d'obligations dans le cadre de SURE, nous avons maintenant versé plus de la moitié des fonds prévus au titre de cet instrument. Les 15 États membres ayant bénéficié des quatre versements initiaux sont désormais mieux armés pour atténuer l'impact social de la pandémie de coronavirus. Nous mettrons rapidement en œuvre le reste du programme afin de fournir tous les fonds autorisés aux 18 États membres qui ont jusqu'à présent demandé un soutien financier au titre de cet instrument».

Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l'économie, a déclaré : «Aujourd'hui, la Commission européenne verse 14 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir les travailleurs dans neuf pays de l'Union durement touchés par la crise. La pandémie continue de peser sur nos économies et, si nous pouvons entrevoir la lumière au bout du tunnel, nous ne savons pas encore combien de temps il nous faudra pour l'atteindre. C'est pourquoi l'instrument SURE et la solidarité européenne qu'il représente revêtent une si grande importance.»

Contexte

Le 26 janvier, la Commission européenne a effectué la quatrième émission d'obligations sociales au titre de l'instrument SURE de l'UE, et la première pour 2021, pour un montant total de 14 milliards d'euros. Cette émission comprenait deux obligations, 10 milliards d'euros devant être remboursés en juin 2028 et 4 milliards d'euros, en novembre 2050.

La demande des investisseurs était élevée, les obligations ayant été sursouscrites respectivement 8 et 12 fois, ce qui a permis une fois de plus à la Commission d'obtenir de très bonnes conditions de prix. Plus concrètement, le prix de l'obligation à 7 ans a été fixé avec un rendement négatif de -0,497 %. Cela signifie que pour chaque montant de 105 euros perçu, les États membres remboursent 100 euros à l'échéance. Le prix de l'obligation à 30 ans a été fixé légèrement dans le positif, à 0,134 %, ce qui constitue un excellent résultat pour cette échéance. Ces conditions sont répercutées directement sur les États membres de l'Union.

Les obligations émises par l'Union dans le cadre de SURE bénéficient d'un label «obligations sociales» qui garantit aux investisseurs que les fonds mobilisés dans ces obligations serviront un véritable objectif social.

Pour en savoir plus

Communiqué de presse sur la quatrième émission d'obligations

Règlement SURE

Fiche d'information: L'instrument SURE - Soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger les travailleurs et les emplois

Questions et réponses: la Commission propose un nouvel instrument dénommé SURE

Réaction face au coronavirus

Cadre en faveur des obligations sociales

Site web de l'instrument SURE

Site web «L'UE en tant qu'emprunteur»