La Corée du Nord a de nouveau testé un lance-roquettes multiple

SEOUL, 28 novembre (Reuters) - La Corée du Nord a effectué avec succès jeudi un nouvel essai d'un lance-roquettes multiple de très grande taille, à la "grande satisfaction" de son dirigeant Kim Jong-un, rapportent les médias officiels nord-coréens.

Il s'agit du premier tir nord-coréen depuis le 31 octobre.

L'armée sud-coréenne avait annoncé à la mi-journée la mise à feu par Pyongyang de deux projectiles non identifiés depuis une province de l'Est. Elle soupçonnait déjà qu'il s'agissait d'un nouvel essai de ce lance-roquettes multiple que la Corée du Nord a déjà testé à trois reprises.

L'agence de presse nord-coréenne KCNA a déclaré que ce test visait à examiner la qualité de cette arme en disposition de combat.

D'après l'armée sud-coréenne, les deux projectiles ont été lancés en mer.

Au Japon, la garde-côtes a confirmé avoir détecté ce qui semble être un tir de missile. Le ministère de la Défense a précisé que le projectile n'était pas entré dans l'espace aérien ni dans la zone maritime économique exclusive de l'archipel.

Kim Jong-un, qui a rencontré à trois reprises Donald Trump depuis juin 2018, a fixé pour la fin de cette année la date limite pour des discussions avec Washington sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais les négociations sont dans une impasse depuis l'échec de discussions, le 5 octobre en Suède.