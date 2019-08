La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de projectiles

(Actualisé avec précisions de l'armée sud-coréenne, Maison bleue)

SEOUL, 10 août (Reuters) - La Corée du Nord a procédé samedi depuis sa côte est au tir de deux projectiles qui semblaient être des missiles à courte portée, ont déclaré l'armée et la présidence sud-coréennes, la cinquième série d'essais effectués par Pyongyang en une quinzaine de jours.

L'agence de presse Yonhap, citant l'état-major de l'armée sud-coréenne, avait dans un premier temps rapporté le tir de deux projectiles nord-coréens non identifiés.

A Séoul, la présidence a indiqué par la suite qu'il s'agissait vraisemblablement d'au moins un missile à courte portée.

Dans un communiqué, la Maison bleue a dit estimer que la Corée du Nord vérifiait les capacités d'un nouveau type de missile à courte portée qu'elle développait, tout en affichant son mécontentement à l'égard des exercices militaires conjoints effectués ce mois-ci par la Corée du Sud et les Etats-Unis.

Un représentant américain a déclaré qu'au moins un projectile avait été lancé et que les premiers éléments indiquaient qu'il s'agissait d'un essai similaire aux derniers tirs de missiles à courte portée effectués par la Corée du Nord depuis le 25 juillet dernier.

Selon l'armée sud-coréenne, les projectiles ont été lancés depuis une zone proche de la ville de Hamhung, dans le nord-est de la Corée du Nord, et ont parcouru environ 400 km en vol.

Elle a dit s'attendre à ce que la Corée du Nord procède à des essais supplémentaires, alors que Pyongyang a multiplié les tirs de missiles à quelques jours d'intervalle.

L'essai effectué samedi est intervenu quelques heures après que le président américain Donald Trump a dit avoir reçu une "très belle lettre" de la part du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et évoqué la possibilité d'une quatrième rencontre avec ce dernier.

Dans cette lettre, a déclaré Trump, Kim explique ne "pas être satisfait" des récents essais balistiques mais estime que ceux-ci sont une réponse aux manoeuvres militaires conjointes menées actuellement par les Etats-Unis et la Corée du Sud.

Lors de leur rencontre à la frontière démilitarisée entre les deux Corées, le 30 juin dernier, le président américain et le dirigeant nord-coréen ont convenu de relancer les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule, qui sont dans l'impasse depuis le sommet de Hanoï en février dernier.

Donald Trump, qui avait minimisé la semaine dernière l'importance des récents tirs nord-coréens (), a répété sa position devant les journalistes vendredi à Washington: "Il n'y a pas eu d'essais nucléaires. Les tests de missiles ont tous concerné des missiles à courte portée. Pas de tirs de missiles balistiques. Pas de missiles à longe portée", a dit le chef de la Maison blanche.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont débuté lundi leurs exercices militaires qui doivent principalement comporter des simulations informatiques, au lieu des manoeuvres conjointes à grande échelle effectuées par le passé, afin de faciliter le dialogue avec la Corée du Nord. (Ju-min Park et Joyce Lee, avec Idrees Ali et David Brunnstrom à Washington; Jean Terzian pour le service français)