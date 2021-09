La Corée du Nord a testé un nouveau missile anti-aérien

par Hyonhee Shin

SEOUL, 1er octobre (Reuters) - La Corée du Nord a tiré jeudi un missile anti-aérien nouvellement développé, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle KCNA, le dernier test en date d'une série de nouvelles armes dévoilées par Pyongyang sur fond d'impasse avec les Etats-Unis dans les discussions sur la dénucléarisation.

Il s'agit du deuxième essai rendu public par Pyongyang cette semaine, après avoir procédé mardi au tir d'un nouveau missile hypersonique.

Au cours des dernières semaines, la Corée du Nord a aussi lancé des missiles balistiques ainsi que des missiles de croisière pouvant être dotés d'une tête nucléaire.

Ces tests à répétition soulignent les avancées nord-coréennes dans le développement d'armes sophistiquées, accentuant l'enjeu des démarches destinées à ce que Pyongyang abandonne ses programmes nucléaire et balistique en échange d'un allègement des sanctions internationales.

L'essai effectué jeudi avait pour but de confirmer le fonctionnement du système de lancement du missile anti-aérien, de son radar, du véhicule de commandement et de ses performances en combat, a indiqué la KCNA.

Elle a précisé que le système était équipé de nouvelles technologies majeures, dont un moteur à double propulsion.

Il semble que le numéro un nord-coréen Kim Jong-un n'a pas assisté au lancement, qui a été supervisé par Pak Jong-chon, un cadre du Parti des travailleurs au pouvoir.

Pyongyang a répété ces dernières semaines que ces tests étaient destinés à renforcer les capacités de défense nord-coréennes, comme le font d'autres pays, et a accusé les Etats-Unis et la Corée du Sud d'avoir un "double discours" et une "politique hostile" à son égard.

Selon des propos rapportés plus tôt cette semaine par la KCNA, Kim Jong-un a déclaré n'avoir aucune raison d'attaquer la Corée du Sud, se disant disposé à rétablir la ligne téléphonique intercoréenne. Il a cependant adopté un ton dur à l'égard des Etats-Unis, critiquant leurs méthodes. (Reportage Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)