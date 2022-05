La Corée du Nord a tiré trois missiles, dont un missile balistique intercontinental

SEOUL, 25 mai (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi trois missiles, dont un qui semble être un missile balistique intercontinental (ICBM), quelques heures après que le président américain Joe Biden a quitté la région.

L'état-major interarmées sud-coréen a déclaré que les trois missiles avaient été tirés en moins d'une heure depuis une zone proche de l'aéroport de Sunan, à Pyongyang.

Selon la Corée du Sud, il semble que le premier missile tiré aurait été un ICBM, le deuxième missile, dont le type n'a pas été identifié, a disparu en cours de vol et le troisième missile était un missile balistique à courte portée (SRBM).

Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont mené des exercices militaires en réponse à ces tirs, notamment des essais de missiles surface-air, a ajouté l'armée sud-coréenne.

Ces tirs de missiles ont eu lieu quelques heures seulement après que Joe Biden a quitté le Japon, après son premier déplacement en Asie en tant que président des Etats-Unis.

Les responsables américains et sud-coréens avaient averti que la Corée du Nord semblait prête à effectuer un test nucléaire ou un test de missile, voire les deux. (Reportage Hyonhee Shin, avec la contribution de Soo-hyang Choi et Josh Smith à Séoul, et David Brunnstrom à Washington; version française Camille Raynaud)