La Corée du Nord annonce l'échec des discussions avec les Etats-Unis

(Actualisé avec réaction du Département d'Etat américain §5 à §8)

STOCKHOLM, 5 octobre (Reuters) - La Corée du Nord a annoncé samedi que les discussions entamées dans la journée avec les Etats-Unis pour faire avancer la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, s'étaient soldées par un échec.

Ces négociations, qui se tenaient à Stockholm, en Suède, devaient relancer le dialogue entre les deux pays, au point mort depuis l'échec du sommet de Hanoï en février dernier.

"Les négociations n'ont pas répondu à nos attentes et ont finalement échoué", a déclaré à la presse le négociateur en chef de la Corée du Nord sur la question nucléaire, Kim Myong Gil, devant l'ambassade de son pays.

"Les Etats-Unis nous ont laissé croire qu'ils utiliseraient une approche plus flexible, une nouvelle méthode et des solutions innovantes, mais ils nous ont grandement déçus et ont douché notre enthousiasme en n'apportant rien sur la table des négociations", a-t-il ajouté.

Pour Washington, ces commentaires ne reflètent ni l'esprit, ni le contenu des discussions. Le Département d'Etat américain a fait savoir qu'il avait déjà accepté l'invitation de la Suède à reprendre les discussions dans deux semaines.

"Les Etats-Unis sont venus avec des idées innovantes et ont eu des discussions très intéressantes avec leurs homologues de la République populaire démocratique de Corée", a déclaré la porte-parole du Département d'Etat, Morgan Ortagus, dans un communiqué.

La délégation américaine prévoyait de présenter de nouvelles initiatives qui allaient permettre aux discussions de progresser dans le temps, a-t-elle ajouté.

"Les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée ne vont pas surmonter 70 ans de guerre et de conflits en un seul samedi. Ce sont des questions très importantes et elles requièrent un engagement fort de la part des deux pays. Les Etats-Unis sont prêts à faire cet effort", a-t-elle dit.

Il s'agissait de la première rencontre entre les deux émissaires depuis que Donald Trump et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, ont accepté en juin de reprendre les discussions entre les deux pays.

Le négociateur nord-coréen a déclaré que, même si les Etats-Unis n'avaient aucune intention de résoudre les difficultés de son pays à travers le dialogue, une dénucléarisation complète de la péninsule était toujours possible.

Mais cela ne se produira que "lorsque les obstacles qui menacent notre sécurité et nuisent à notre développement seront entièrement levés, sans qu'il n'y ait l'ombre d'un doute sur cette question", a-t-il ajouté, en référence aux pressions économiques qu'exercent les Etats-Unis sur la Corée du Nord.

Les deux chefs d'Etat allaient avoir des difficultés à trouver un terrain d'entente après des mois d'impasse et de tensions, estimaient des analystes des relations internationales.

La Corée du Nord a procédé mercredi au tir d'au moins un nouveau projectile depuis sa côte est en direction de la mer. (Anna Ringstrom, Johan Ahlander, Simon Johnson, Niklas Pollard et Philip O'Connor à Stockholm, Andrea Shalal et Julia Harte à Washington, Caroline Pailliez pour la version française)