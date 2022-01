La Corée du Nord aurait tiré des missiles de croisière

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord, qui multiplie les séries de tests de missiles balistiques depuis le début de l'année, a tiré mardi matin ce qui semble être deux missiles de croisière au large de sa côte Est, a déclaré mardi l'état-major de l'armée sud-coréenne.

L'armée sud-coréenne analyse les essais effectués par Pyongyang pour déterminer la nature des projectiles.

La Corée du Nord a procédé depuis le début du mois à cinq tests de missiles, alors que le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a appelé lors de ses voeux du Nouvel An à un renforcement des capacités militaires du pays, citant le contexte sécuritaire sur fond d'impasse dans les discussions avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée.

Le cadre de sanctions imposées par les Nations unies à la Corée du Nord depuis ses premiers essais nucléaires en 2006 n'interdit pas les tirs de missiles de croisière, "plus lents que les missiles balistiques, donc considérés comme une moindre menace, mais capables d'atteindre leurs cibles avec une grande précision", note Lee Sang-min, expert militaire à l'Institut coréen d'analyses de défense à Séoul.

La Corée du Nord se dit ouverte à des discussions sur la sécurité régionale en posant comme condition que les Etats-Unis et d'autres pays cessent de mener une "politique hostile" à son égard, par des sanctions ou encore des manoeuvres militaires.

La Chine et la Russie font quant à elles campagne au sein du Conseil de sécurité de l'Onu pour lever l'interdiction d'exportation par Pyongyang de certains produits comme les fruits et de mer ou les textiles, et relever un plafond sur ses importations de pétrole raffiné.

(Reportage Jack Kim; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)