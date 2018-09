La Corée du Nord célèbre sa fondation sans missiles longue portée

(Actualisé avec commentaires de Kim)

par Josh Smith

PYONGYANG, 9 septembre (Reuters) - La Corée du Nord a célébré dimanche à Pyongyang le 70e anniversaire de sa fondation par un défilé militaire d'où étaient absents les missiles de longue portée et où l'accent avait été émis sur le développement économique.

Soldats marchant au pas de l'oie et colonnes de chars sont passés devant la tribune où se tenait le dirigeant Kim Jong-un, assis à côté d'un émissaire spécial venu de Chine, tandis que des milliers de participants agitaient fleurs et drapeaux.

La Corée du Nord profite en général les jours fériés pour mettre en valeur ses capacités militaires et les derniers développements en matière de technologie des missiles.

Mais cela était moins patent cette année, conformément à l'objectif déclaré de Kim de dénucléariser la péninsule coréenne lors de sa rencontre le 12 juin à Singapour avec le président américain Donald Trump ainsi que lors d'entretiens avec les présidents sud-coréen Moon Jae-in et chinois Xi Jinping.

Kim Jong-un et Moon Jae-in doivent se revoir à Pyongyang pour un nouveau sommet du 18 au 20 septembre, le troisième cette année, afin de discuter des "mesures pratiques" en vue de la dénucléarisation, ont indiqué des responsables à Séoul.

Kim Jong-un a déclaré à l'émissaire chinois, Li Zhanshu, que la Corée du Nord se concentrait désormais sur le développement économique et espérait tirer des enseignements de l'expérience chinoise en la matière, a déclaré la télévision d'Etat chinoise.

"La Corée du Nord maintient le consensus de la réunion de Singapour entre les dirigeants de la Corée du Nord et des Etats-Unis et a pris des mesures à ce sujet, et espère que les Etats-Unis prendront des mesures correspondantes, pour promouvoir ensemble le processus de résolution politique sur la question de la péninsule", a déclaré Kim Jong-un selon la télévision chinoise.

Li Zhanshu est le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le parlement chinois.

PRIORITÉ À L'ÉCONOMIE

A la différence des années précédentes où les autorités nord-coréennes profitaient de l'occasion pour procéder à une démonstration de leurs forces armées, aucun missile intercontinental n'a été présenté. Et aucun essai nucléaire n'a été effectué, contrairement à ce qui avait été fait les deux années précédentes.

Les sujets principaux des cérémonies cette année étaient le développement économique de la Corée du Nord et l'unification de la péninsule, divisée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un énorme char était décoré avec un train moderne, des panneaux solaires, des éoliennes et des barrages, sous le slogan "Toutes nos forces pour construire l’économie!" A côté, des Nord-coréens défilaient en tenue de chantier.

D'autres paradaient en agitant des fleurs et des drapeaux réunissant les bannières des deux Corées.

Kim Yong-nam, qui a le titre de chef de l'Etat nord-coréen, a déclaré dans une allocution que le pays avait atteint le statu de puissance militaire et qu'il pouvait désormais concentrer ses efforts sur son renforcement économique.

"Tous les Coréens devraient unir leurs forces pour accomplir la réunification au cours de cette génération. La réunification est le seul moyen pour les Coréens de survivre", affirme un éditorial du Rodong Sinmun, journal officiel nord-coréen.

Lors de ces festivités, Kim est apparu souriant et serrant la main de l'émissaire chinois. Il a fait un signe de la main en direction de la foule mais n'a tenu aucun propos public.

Un grand nombre de journalistes de la presse étrangères avaient été invités pour ces célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Kim Jong-un s'est également recueilli au mausolée abritant les tombes de son grand-père Kim Il-sung, fondateur du pays, et de son père, Kim Jong-il, ont rapporté les médias officiels. (Avec Pei Li et Ben Blanchard à Pékin; Pierre Sérisier et Danielle Rouquié pour le service français)