La Corée du Nord déclare qu'il n'y a pas de nouveaux décès dus à la fièvre, la situation du COVID est sous contrôle.

La vague de COVID-19, que la Corée du Nord a déclarée pour la première fois le 12 mai, a alimenté les inquiétudes concernant le manque de vaccins, l'insuffisance des infrastructures médicales et une crise alimentaire potentielle dans ce pays de 25 millions d'habitants.

Mais le Nord a déclaré qu'il enregistrait des "succès" dans l'endiguement de la propagation du virus, et qu'aucun nouveau décès dû à la fièvre n'avait été signalé lundi soir, malgré l'ajout de 134 510 nouveaux patients.

C'est le troisième jour consécutif où le chiffre quotidien est resté inférieur à 200 000 et la première fois que le Nord ne signale aucun nouveau décès depuis qu'il a annoncé le nombre de patients atteints de fièvre chaque jour, selon l'agence de presse officielle KCNA.

Apparemment privée de matériel de dépistage, la Corée du Nord n'a pas confirmé le nombre total de personnes testées positives au coronavirus, mais a plutôt fait état du nombre de personnes présentant des symptômes de fièvre.

Le nombre total de ces cas, comptabilisés depuis fin avril, s'élève à 2,95 millions, tandis que le nombre de décès s'élève à 68, selon KCNA.

"Quelques jours après l'activation du système de prévention d'urgence maximale des épidémies, les taux de morbidité et de mortalité à l'échelle nationale ont considérablement diminué et le nombre de personnes guéries a augmenté, ce qui a permis de freiner et de contrôler efficacement la propagation de la maladie pandémique et de maintenir une situation clairement stable", a déclaré KCNA.

CRÉDIBILITÉ MISE EN DOUTE

De nombreux analystes doutent toutefois de la crédibilité de ces chiffres, affirmant qu'ils ne font que démontrer à quel point il est difficile d'évaluer l'ampleur réelle de la vague de COVID-19 dans ce pays isolé.

"Grâce à un panorama de tests inadéquats, de mesures dissuasives aux niveaux administratifs inférieurs pour signaler les épidémies, les cas et les décès graves, et quelles que soient les motivations politiques que les échelons supérieurs peuvent nourrir, nous avons des statistiques qui n'ont essentiellement aucun sens", a écrit sur Twitter Christopher Green, spécialiste de la Corée à l'Université de Leiden aux Pays-Bas.

La Corée du Nord a déclaré que les autorités distribuaient de la nourriture et des médicaments à travers le pays, avec des médecins militaires déployés pour aider à distribuer des médicaments et à effectuer des examens de santé.

Le KCNA a également déclaré que la Corée du Nord augmentait la production de médicaments essentiels, sans toutefois préciser quels types de médicaments étaient produits.

La Corée du Sud et les États-Unis ont proposé d'aider la Corée du Nord à lutter contre la pandémie, notamment avec des vaccins, mais Pyongyang n'a pas répondu à cette offre.

"D'un point de vue statistique, l'annonce quotidienne n'est guère comparable aux normes internationales et semble davantage destinée au public national", a déclaré Moon Jin-soo, professeur associé à la faculté de médecine de l'Université nationale de Séoul, faisant référence au taux de mortalité de 0,002 % rapporté par le Nord.

Le taux de mortalité de la Corée du Sud pour le COVID-19 était de 0,13 % à la date de mardi.

L'agence d'espionnage sud-coréenne a précédemment déclaré aux législateurs que le chiffre quotidien annoncé par la Corée du Nord semble inclure des patients non atteints par le COVID-19, car un certain nombre de maladies d'origine hydrique étaient déjà répandues dans le pays avant l'annonce de l'épidémie de coronavirus.