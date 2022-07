La Corée du Nord déclare que l'Ukraine ne peut pas parler de souveraineté tout en aidant les États-Unis.

Les médias d'État de la Corée du Nord ont publié une déclaration du ministère après avoir officiellement reconnu comme des États indépendants deux républiques autoproclamées sécessionnistes soutenues par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

L'Ukraine a rompu ses relations avec la Corée du Nord après cette décision, la qualifiant de tentative de porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.

Mais le ministère des affaires étrangères du pays isolé a défendu cette décision, affirmant que l'Ukraine avait déjà soutenu les actions menées par les États-Unis, notamment les sanctions contre les programmes d'armement du Nord.

La Corée du Nord a déclaré que ses programmes nucléaires et de missiles sont une dissuasion auto-défensive, et a accusé les États-Unis de maintenir une "politique hostile" en imposant des sanctions internationales et en organisant des exercices militaires avec la Corée du Sud.

"L'Ukraine n'a pas le droit de soulever un problème ou de contester notre exercice légitime de la souveraineté après avoir commis un acte qui manque gravement d'équité et de justice entre les nations en se joignant activement à la politique hostile injuste et illégale des États-Unis dans le passé", a déclaré le ministère.

"Nous continuerons à renforcer et à développer l'amitié et la coopération avec tous les pays qui respectent notre souveraineté et nous traitent favorablement sur la base des principes d'égalité souveraine, de non-ingérence dans les affaires intérieures et de respect mutuel."