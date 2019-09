La Corée du Nord demande à l'Onu de réduire son personnel humanitaire

NATIONS UNIES, 5 septembre (Reuters) - Pyongyang a demandé aux Nations unies de réduire le nombre de membres de son personnel humanitaire déployés en Corée du Nord du fait de l'échec des programmes d'aide onusiens sous l'effet de leur "politisation par des puissances hostiles", selon une lettre que Reuters a pu consulter mercredi.

L'Onu estime que plus de dix millions de Nord-Coréens - soit près de la moitié de la population du pays - souffrent de malnutrition.

Dans une lettre datée du 21 août adressée au plus haut représentant de l'Onu présent en Corée du Nord, un représentant nord-coréen écrit que "les programmes soutenus par l'Onu ont échoué à apporter les résultats désirés du fait de la politisation de l'aide de l'Onu par des forces hostiles".

Kim Chang-min, secrétaire général du Comité national de coordination pour les Nations unies, ajoute que le nombre de membres du personnel humanitaire présents en Corée du Nord devrait être réduit d'ici à la fin de l'année.

Pyongyang souhaite que les représentants du programme de développement de l'Onu sur place ne soient plus qu'un ou deux au lieu de six actuellement; les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quatre contre six à l'heure actuelle; le personnel de l'Unicef réduit à une ou deux personnes au lieu de 13. (Michelle Nichols; Jean Terzian pour le service français)