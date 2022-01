La Corée du Nord dit avoir testé un missile Hwasong-12

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a testé dimanche un missile balistique "de portée intermédiaire à longue" de type Hwasong-12, rapporte l'agence officielle nord-coréenne KCNA, une première pour un projectile de cette puissance depuis 2017.

Ce tir avait été déjà signalé dans la journée par les autorités sud-coréennes et japonaises, qui soupçonnaient Pyongyang d'avoir lancé un missile balistique de portée intermédiaire (IRBM).

"Le test d'inspection a été effectué dans le but de vérifier le missile balistique sol-sol Hwasong-12 de portée intermédiaire à longue et de vérifier la précision globale de ce système d'armement", a précisé KCNA.

L'agence nord-coréenne a ajouté que l'essai avait été conduit de manière à préserver la sécurité des pays voisins.

En 2017, la Corée du Nord avait effectué au moins six tests de missiles Hwasong-12, dont trois avaient été couronnés de succès. A deux reprises, les projectiles avaient survolé l'île japonaise d'Hokkaido, provoquant de vives tensions.

La Corée du Nord n'a plus procédé à des essais d'armes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux à très longue portée depuis 2017 mais développe depuis ces dernières années une gamme de missiles et d'ogives plus manoeuvrables sans doute destinées à déjouer les défenses américaines ou sud-coréennes.

Avant cet essai, Pyongyang avait déjà effectué depuis le début de l'année six tests de missiles, alors que le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a appelé lors de ses voeux du Nouvel An à un renforcement des capacités militaires du pays, citant le contexte sécuritaire sur fond d'impasse dans les discussions avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée.

La Corée du Nord se dit ouverte à des discussions sur la sécurité régionale en posant comme condition que les Etats-Unis et d'autres pays cessent de mener une "politique hostile" à son égard, par des sanctions ou encore des manoeuvres militaires.

(Reportage Jack Kim; version française Jean-Stéphane Brosse)