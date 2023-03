(Actualisé avec précisions)

SEOUL, 23 mars (Reuters) - La Corée du Nord a testé un nouveau drone sous-marin nucléaire d'attaque, a rapporté jeudi la presse officielle nord-coréenne, un essai qui coïncide avec l'arrivée dans la péninsule d'un navire d'assaut amphibie des Etats-Unis dans le cadre de manoeuvres conjointes de grande ampleur avec la Corée du Sud.

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a supervisé cet essai, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA, confirmant par ailleurs que Pyongyang a procédé au tir de missiles de croisière durant des exercices militaires organisés cette semaine.

Au cours de ces exercices, le nouveau drone s'est déplacé en mer pendant 59 heurs avant d'exploser jeudi au large de la côte orientale de la Corée du Nord, a fait savoir la KCNA, sans donner de précisions sur les capacités de ce missile.

Elle a déclaré que ce nouveau système d'armement était destiné à mener des attaques sournoises dans des eaux ennemies et à détruire des bâtiments d'attaque navale et des opérations portuaires majeures. (Reportage Soo-hyang Choi et Ju-min Park; version française Jean Terzian)