SEOUL, 14 avril (Reuters) - La Corée du Nord a déclaré vendredi avoir testé un nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, le Hwasong-18, dans le but de renforcer ses capacités de contre-attaque nucléaire, ont indiqué les médias d'Etat.

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a supervisé l'essai, a indiqué l'agence de presse officielle KCNA, ajoutant que cela allait permettre à Pyongyang d'améliorer grandement sa dissuasion stratégique et d'être prêt à répondre à toute attaque nucléaire.

Développer un missile intercontinental à combustible solide est considéré comme un objectif de longue date de la Corée du Nord, car ce type de missile peut être déployé plus rapidement dans l'hypothèse d'un conflit armé.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que la Corée du Nord continuait à développer l'arme et qu'elle avait besoin de plus de temps pour maîtriser la technologie, ce qui indique que Pyongyang pourrait procéder à d'autres essais.

KCNA a publié des photos de Kim Jong-un observant le lancement, accompagné de sa femme, de sa sœur et de sa fille, et montrant le missile recouvert de filets de camouflage sur un lanceur mobile. Une vidéo diffusée par les médias d'État montre le missile décollant d'un tube de lancement, créant un nuage de fumée.

"Le développement du nouveau missile Hwasongpho-18 réformera en profondeur les composantes de la dissuasion stratégique de la Corée du Nord, et améliorera radicalement l'efficacité de son dispositif de contre-attaque nucléaire tout en modifiant l'aspect pratique de sa stratégie militaire offensive", a déclaré KCNA. (Reportage Soo-hyang Choi et Ju-min Park à Séoul, avec David Brunnstrom à Washington; version française Jean Terzian et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)