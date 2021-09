La Corée du Nord effectue des tirs d'essai de missiles balistiques

SEOUL, 15 septembre (Reuters) - La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques depuis sa côte orientale, quelques jours après avoir testé un missile de croisière longue portée, a déclaré mercredi l'état-major de l'armée sud-coréenne.

Pyongyang poursuit le développement de son arsenal militaire alors que les négociations avec les Etats-Unis sur un abandon de ses programmes balistique et nucléaire en échange d'un allègement des sanctions américaines sont dans l'impasse depuis 2019.

"La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques non identifiés de la région centrale de son territoire en direction de sa côte orientale et les services de renseignement de Corée du Sud et des Etats-Unis mènent une analyse détaillée pour obtenir de plus amples informations", a déclaré l'état-major sud-coréen dans un communiqué.

L'armée de Corée du Sud a relevé son niveau de vigilance et se tient pleinement prête en coopération avec les Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Les gardes-côtés japonais ont aussi fait état d'un projectile susceptible d'être un missile balistique, tiré de Corée du Nord et arrivé à l'extérieur de sa zone économique exclusive.

Le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga, a qualifié ce tir de missile de "scandaleux" et a dénoncé une menace contre la paix et la sécurité dans la région.

Yoshihide Suga et le président sud-coréen Moon Jae-in ont convoqué leurs conseils de sécurité nationale respectifs, ont dit leurs services.

Ces tirs, effectués en violation des décisions de l'Onu, interviennent alors que les ministres des Affaires étrangères de Corée du Sud et de Chine discutent des affaires régionales à Séoul.

Interrogé au sujet du missile de croisière tiré au cours du week-end, le ministre chinois Wang Yi a déclaré que chacun devrait oeuvrer à la promotion de la paix et de la stabilité sur la péninsule coréenne.

"Non seulement la Corée du Nord mais d'autres pays mènent une activité militaire", a-t-il dit à des journalistes. "Nous devrions tous accomplir des efforts de manière à favoriser une reprise du dialogue."

La Corée du Nord a déclaré le week-end dernier avoir testé avec succès un nouveau missile de croisière longue portée, le qualifiant d'"arme stratégique de grande importance".

Selon des analystes, il pourrait s'agir du premier missile de croisière nord-coréen capable d'emporter une charge nucléaire. (Avec Ritsuko Ando à Tokyo; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)