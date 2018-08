La Corée du Nord exhorte Washington à abandonner les sanctions-presse

SEOUL, 6 août (Reuters) - Le quotidien nord-coréen Rodong Sinmun, organe officiel du Parti des travailleurs au pouvoir, consacre un éditorial lundi pour demander aux Etats-Unis d'abandonner les sanctions contre la Corée du Nord, arguant que Pyongyang avait fait preuve de bonne foi depuis le sommet de Singapour entre Kim Jong-un et Donald Trump.

Ces déclarations interviennent trois jours après la diffusion d'un rapport confidentiel des Nations unies, que Reuters a pu consulter, qui indique la Corée du Nord n'a pas stoppé ses programmes nucléaire et balistique et viole ainsi les sanctions imposées par l'Onu.

Lors du sommet historique du 12 juin entre Kim et Trump, le premier a promis qu'il allait "oeuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne", sans en définir les modalités ni le calendrier tandis que le second a promis en échange des "garanties de sécurité" et la fin des manoeuvres militaires américano-sud-coréennes.

Dans son éditorial, le Rodong Sinmun accuse Washington d'agir en opposition avec son projet d'apaisement des tensions avec Pyongyang, alors que la Corée du Nord a donné des gages de bonne foi avec le démantèlement d'un site d'essais nucléaires et le retour des dépouilles de soldats américains tués lors de la Guerre de Corée (1950-1953).

"Il y a eu des arguments scandaleux de la part de l'administration américaine, qui ne vont pas alléger les sanctions tant que la dénucléarisation n'est pas complète", écrit le journal, qui se demande "comment les sanctions pourraient promouvoir l'amitié entre les deux pays".

En marge de la réunion de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean) à Singapour samedi, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong Ho, a déclaré que la Corée du Nord restait déterminée à mettre en oeuvre les mesures approuvées en juin avec les Etats-Unis mais qu'elle s'inquiétait de l'attitude de l'administration américaine.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, lui aussi à Singapour, a estimé pour sa part que le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord prendrait du temps et qu'il était important de maintenir les pressions diplomatiques et économiques sur Pyongyang. (Hyonhee Shin, avec David Brunnstrom; Arthur Connan pour le service français)