La Corée du Nord mobilise des employés de bureau pour lutter contre la sécheresse dans un contexte de pénurie alimentaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait demandé des mesures pour améliorer une situation alimentaire tendue causée par la pandémie de coronavirus et les typhons, malgré de légères améliorations au début de l'année dernière.

La sécheresse et les inondations constituent depuis longtemps une menace saisonnière pour la Corée du Nord, qui manque de systèmes d'irrigation et d'autres infrastructures, et tout risque naturel grave pourrait paralyser son économie recluse, déjà ébranlée par les sanctions internationales et la quasi-cessation des échanges commerciaux.

Le journal Rodong Sinmun du Nord a déclaré que les fonctionnaires du gouvernement et les travailleurs des entreprises et des usines se sont joints aux agriculteurs de tout le pays pour distribuer des équipements de pompage et développer les ressources en eau dans les régions sujettes à la sécheresse.

Il n'a pas précisé les dommages subis jusqu'à présent, mais a déclaré que ces efforts visaient à contrer une période de sécheresse en cours et à se préparer à une prochaine sécheresse.

"Des efforts systématiques et agressifs sont en cours pour sensibiliser le public et mobiliser toutes les capacités disponibles pour prévenir à l'avance les dommages causés aux cultures par la sécheresse", indique le journal.

Mardi, les autorités météorologiques nord-coréennes ont mis en garde contre un temps sec prolongé dans tout le pays jusqu'au début de la semaine prochaine, selon l'agence de presse officielle KCNA.

L'agence météorologique a déclaré la semaine dernière que la température moyenne pour le mois d'avril était supérieure de 2,3 degrés Celsius (36,1 Fahrenheit) à la normale, avec seulement 44 % des précipitations moyennes dans tout le pays.

À Anju et Kaechon, au nord de la capitale Pyongyang, les gens ont créé des étangs, ajouté des engrais et des stimulateurs de croissance aux cultures, et envoyé des tracteurs, des camions et des cultivateurs pour transporter l'eau vers les fermes, selon Rodong.

Une autre dépêche indique que les unités de jeunes travailleurs, appelées dolgyeokdae ou brigades de jeunes et généralement mobilisées dans les grands projets d'infrastructure, ont récemment construit des voies d'eau dans la ville portuaire orientale de Hamhung, dans le cadre des efforts de modernisation et d'expansion des installations d'irrigation.

En mars, les Nations Unies ont exhorté Pyongyang à rouvrir ses frontières aux travailleurs humanitaires et aux importations de nourriture, affirmant que l'isolement croissant de la Corée du Nord pourrait avoir laissé de nombreuses personnes face à la famine.

La Corée du Nord n'a pas officiellement confirmé de cas de COVID-19, mais elle avait fermé ses frontières et restreint les voyages, avant de reprendre brièvement le commerce avec la Chine au début de cette année.

Le Programme alimentaire mondial a estimé qu'avant même que la pandémie ne frappe, 11 millions de personnes, soit plus de 40 % de la population, étaient sous-alimentées et avaient besoin d'une aide humanitaire.