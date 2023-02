La Corée du Nord montre un possible ICBM à combustible solide lors d'une parade nocturne - analystes

La Corée du Nord a organisé mercredi le très attendu défilé militaire nocturne, un événement censé présenter les dernières armes du pays pour marquer l'anniversaire de la fondation de son armée.

Les médias d'État du pays n'avaient pas fait état du défilé mercredi soir, mais des images satellite de la société américaine Maxar Technologies ont montré des véhicules militaires et des foules sur la place Kim Il Sung de Pyongyang.

Parmi les systèmes exposés figurait le plus grand ICBM du pays, le Hwasong-17, suivi de ce qui, selon certains analystes, pourrait être un nouvel ICBM à combustible solide.

"Après les paires d'ICBM Hwasong-17 apparents, on trouve quatre systèmes non identifiés mais apparemment de taille similaire à des bidons", a déclaré sur Twitter Joseph Dempsey, chercheur en défense à l'Institut international d'études stratégiques.

Ankit Panda, du Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis, a déclaré que l'ICBM canisterisé pourrait être celui vu lors d'un défilé en 2017, et qui n'a jusqu'à présent pas été testé.

La plupart des plus grands missiles balistiques du pays utilisent du combustible liquide, ce qui nécessite de les charger en propergol sur leur site de lancement - un processus qui prend du temps.

Le développement d'un ICBM à combustible solide est depuis longtemps considéré comme un objectif clé pour le pays, car il pourrait rendre ses missiles nucléaires plus difficiles à repérer et à détruire lors d'un conflit.

Il n'est pas clair à quel point le nouveau missile présumé pourrait être proche des essais. La Corée du Nord a parfois montré des maquettes lors des parades.

Le pays est allé de l'avant avec son programme de missiles balistiques, lançant des missiles plus grands et plus avancés que jamais, malgré les résolutions et les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies.