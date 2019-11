La Corée du Nord ne voit plus l'intérêt des sommets Trump-Kim

SEOUL, 18 novembre (Reuters) - La Corée du Nord ne voit plus l'intérêt d'organiser des sommets entre Kim Jong-un et Donald Trump dans le seul but d'offrir au président des Etats-Unis "quelque chose dont il puisse se vanter", a déclaré lundi un haut responsable nord-coréen.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères Kim Kye-gwan exige plutôt des Etats-Unis qu'ils mettent fin à leur politique hostile envers Pyongyang s'ils veulent poursuivre le dialogue sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la levée des sanctions internationales contre la Corée du Nord.

Donald Trump a diffusé dimanche un tweet dans lequel il exhorte Kim Jong-un à "agir rapidement" pour parvenir à un accord avec les Etats-Unis et laisse entendre - avec ses mots de conclusion: "A bientôt" - qu'un sommet entre les deux hommes pourrait être prochainement organisé.

Kim Kye-gwan dit avoir lu ce message mais constate que très peu de progrès ont été enregistrés malgré les trois sommets entre Trump et Kim de juin 2018, février 2019 et juin 2019.

"Nous ne sommes plus intéressés par ce type de discussions qui ne nous apportent rien", déclare le haut responsable nord-coréen.

"Nous n'allons plus donner au président américain quelque chose dont il puisse se vanter, mais obtenir des compensations pour les succès dont le président Trump est fier", ajoute-t-il.

En avril dernier, Kim Jong-un a donné aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année pour faire de nouvelles propositions. Passé ce délai, certains anticipent une reprise des essais nucléaires et de missiles longue portée que la Corée du Nord a suspendus en 2017.

