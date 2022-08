La Corée du Nord "ouvre la voie" à de nouveaux essais nucléaires - rapport de l'ONU

"Les travaux sur le site d'essais nucléaires de Punggye-ri ouvrent la voie à des essais nucléaires supplémentaires pour le développement d'armes nucléaires", ont rapporté les observateurs indépendants des sanctions au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Corée du Nord.

"La RPDC a continué à développer sa capacité de production de matières fissiles sur le site de Yongbyon", ont écrit les observateurs, en référence au nom officiel de la Corée du Nord - la République populaire démocratique de Corée. Yongbyon est la principale installation nucléaire de la Corée du Nord, qui exploite ses premiers réacteurs nucléaires.

La mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport des Nations unies.

Les États-Unis avertissent depuis longtemps que la Corée du Nord est prête à procéder à un septième essai nucléaire et affirment qu'ils feront à nouveau pression pour renforcer les sanctions de l'ONU à l'encontre de Pyongyang si cet essai a lieu.

Les observateurs de l'ONU ont également déclaré que les enquêtes avaient montré que Pyongyang était à blâmer pour le vol de centaines de millions de dollars d'actifs cryptographiques dans au moins un piratage majeur. Les observateurs ont déjà accusé la Corée du Nord de mener des cyberattaques pour financer ses programmes nucléaires et de missiles.

"D'autres cyberactivités axées sur le vol d'informations et sur des moyens plus traditionnels d'obtenir des informations et des matériaux de valeur pour les programmes interdits de la RPDC, notamment les ADM (armes de destruction massive), se sont poursuivies", ont écrit les observateurs.

Depuis des années, la Corée du Nord est interdite d'essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a renforcé les sanctions à l'encontre de Pyongyang au fil des ans pour tenter de couper le financement de ces programmes.

"La RPDC a fait des préparatifs sur son site d'essai nucléaire, bien qu'elle n'ait pas testé de dispositif nucléaire. Au cours du premier semestre 2022, le pays a poursuivi l'accélération (qui a commencé en septembre 2021) de ses programmes de missiles", ont déclaré les observateurs.

Selon eux, la Corée du Nord a lancé 31 missiles combinant des technologies balistiques et de guidage, dont six essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et deux missiles qu'elle a explicitement décrits comme des armes balistiques.

La Corée du Nord a poursuivi ses importations illicites de pétrole et ses exportations de charbon, contournant ainsi les sanctions, ont indiqué les observateurs.

Les pourparlers internationaux visant à convaincre la Corée du Nord de renoncer à ses programmes nucléaire et balistique sont largement au point mort depuis 2019.

Ces dernières années, la Chine et la Russie ont fait pression pour un assouplissement des sanctions contre la Corée du Nord pour des raisons humanitaires - et dans l'espoir de convaincre Pyongyang de revenir aux négociations.

Les observateurs de l'ONU ont indiqué que, bien qu'il soit difficile de l'évaluer avec précision, "il ne fait guère de doute que les sanctions de l'ONU ont involontairement affecté la situation humanitaire" en Corée du Nord.