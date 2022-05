La Corée du Nord pourrait accueillir Biden avec un test de missile.

Le fonctionnaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que les derniers renseignements montraient que la Corée du Nord pourrait procéder à un essai d'ICBM dès jeudi ou vendredi.

M. Biden devrait arriver en Corée du Sud vendredi et s'entretenir avec ses homologues sud-coréens pendant plusieurs jours avant de se rendre au Japon. La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que Biden envisageait un voyage dans la zone démilitarisée, à la frontière avec la Corée du Nord.

Un essai d'armement pourrait éclipser l'attention plus générale de M. Biden sur la Chine, le commerce et d'autres questions régionales, et souligner l'absence de progrès dans les pourparlers de dénucléarisation malgré le vœu de son administration de sortir de l'impasse par des approches pratiques.

Il pourrait également compliquer les efforts internationaux visant à proposer une aide à Pyongyang, qui lutte contre sa première épidémie confirmée de COVID.

Le voyage est le premier de Biden dans la région en tant que président, et sera le premier sommet avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions le 10 mai.

Yoon a promis d'adopter une ligne plus dure contre les "provocations" nord-coréennes et devrait chercher à obtenir de Biden de plus grandes assurances que les États-Unis renforceront leur "dissuasion étendue" contre le Nord.

Interrogé sur l'évaluation américaine d'un lancement de missile, un porte-parole du ministère de la défense de Séoul a déclaré que les services de renseignement sud-coréens et américains surveillent de telles activités et se coordonnent étroitement, et que son armée maintient un état de préparation ferme.

Les responsables américains ont averti que le Nord pourrait également tester une arme nucléaire autour de la visite, et le département d'État a déclaré mardi qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que l'épidémie de COVID retarde la reprise des essais nucléaires, en pause depuis 2017.

"Alors même que (la Corée du Nord) continue de refuser le don de... vaccins COVID apparemment très nécessaires, elle continue d'investir des sommes incalculables dans des programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires qui ne font rien pour soulager la détresse humanitaire du peuple nord-coréen", a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État, lors d'un briefing.

Un nouveau rapport du Center for International and Strategic Studies (CSIS), basé aux États-Unis, indique que des images satellites commerciales montrent que les travaux se poursuivent sur le site nucléaire, dont les tunnels d'essai souterrains ont été fermés en 2018 après que le dirigeant Kim Jong Un a déclaré un moratoire sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux.

Il a depuis déclaré que le pays n'était plus lié par ce moratoire en raison de l'absence de progrès dans les pourparlers avec les États-Unis. Le Nord a repris ses essais d'ICBM en mars.

"Les travaux de remise en état et les préparatifs du tunnel n° 3 se sont poursuivis au cours des trois derniers mois et seront probablement bientôt terminés pour le septième essai nucléaire dont on parle souvent", indique le rapport du CSIS sur le site nucléaire. "Le moment de cet essai est uniquement entre les mains de Kim Jong Un."

La Corée du Nord a également repris la construction d'un réacteur nucléaire dormant depuis longtemps qui multiplierait par 10 sa production de plutonium pour les armes nucléaires, ont rapporté la semaine dernière des chercheurs du James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) basé aux États-Unis, citant des images satellites.

Selon les analystes, même si la Corée du Nord teste une arme, la Corée du Sud et les États-Unis devraient proposer une aide inconditionnelle au COVID.

La Corée du Nord a envoyé un avion en Chine pour récupérer des fournitures médicales quelques jours après avoir confirmé sa première épidémie de COVID-19, ont rapporté les médias mardi, mais Pyongyang n'a pas encore répondu aux propositions d'aide de la Corée du Sud. Washington a déclaré qu'elle était favorable à l'octroi d'une aide à la Corée du Nord, mais qu'il n'y avait aucun projet actuel de fourniture de vaccins.