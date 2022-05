La Corée du Nord rapporte 21 décès de personnes atteintes de fièvre dans le cadre du COVID - KCNA

Environ 280 810 personnes étaient traitées et 27 personnes sont décédées depuis qu'une fièvre d'origine non identifiée a commencé à être signalée dans le pays depuis fin avril, a déclaré l'agence de presse KCNA.

Les médias d'État n'ont pas précisé si les nouveaux décès étaient dus au COVID. KCNA a déclaré vendredi qu'un décès avait été confirmé comme étant dû à la variante Omicron du coronavirus.

Ces informations ont été communiquées lors d'une réunion du Parti des travailleurs au pouvoir, tôt samedi, à laquelle assistait le dirigeant Kim, qui a déclaré que l'épidémie était une grande catastrophe qui s'abattait sur le pays depuis sa fondation, mais qu'elle pouvait être surmontée, selon KCNA.

La crise sanitaire a été causée par l'incompétence et l'irresponsabilité des organisations du parti dans leur réponse anti-épidémique, et des efforts doivent être faits pour surmonter l'épidémie dans les plus brefs délais, a déclaré KCNA citant Kim.