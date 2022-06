La Corée du Nord reprend les travaux sur son site d'essais nucléaires, selon un rapport

SÉOUL (Reuters) - La Corée du Nord semble avoir repris les travaux sur son site d'essais nucléaires de Punggye-ri pour y inclure un deuxième tunnel, a déclaré jeudi un cercle de réflexion basé aux Etats-Unis, alors que les responsables sud-coréens et américains affirment que la Corée du Nord pourrait effectuer un essai nucléaire d'un jour à l'autre.

Les travaux de préparation du tunnel n°3 du centre d'essais nucléaires de Punggye-ri étaient apparemment terminés et prêts pour procéder à un éventuel essai nucléaire, a déclaré le Center for Strategic and International Studies dans un rapport, citant des images satellites commerciales.

La Corée du Nord a effectué six essais nucléaires souterrains sur ce site entre 2006 et 2017.

Selon le cercle de réflexion, les analystes ont repéré pour la première fois de nouvelles activités de construction dans le tunnel n°4 de l'installation, "ce qui suggère fortement des efforts visant à le remettre en service pour procéder à de futurs essais potentiels".

Les deux tunnels n'ont jamais été utilisés auparavant pour des essais nucléaires et leurs entrées ont été démolies en 2018, lorsque la Corée du Nord a déclaré un moratoire sur les tests nucléaires et de missiles de longue portée.

(Reportage Josh Smith; version française Camille Raynaud)