La Corée du Nord signale un premier décès lié au COVID-19

SEOUL, 13 mai (Reuters) - La presse officielle nord-coréenne a rapporté vendredi qu'au moins une personne ayant contracté le COVID-19 était décédée, le premier bilan de la crise sanitaire communiqué dans le pays, au lendemain de l'officialisation d'un premier foyer de l'épidémie de coronavirus.

D'après l'agence de presse KCNA, quelque 187.800 personnes sont en isolement et reçoivent des soins contre une grippe d'une origine inconnue qui se répand depuis fin avril dans le pays.

Aucune précision n'a été donnée sur le nombre de personnes testées positives au COVID-19.

La KCNA a fait état de six décès consécutifs à des symptômes fiévreux, dont un décès ayant pour cause confirmée une infection au variant Omicron du coronavirus. (Reportage Hyonhee Shin et Josh Smith; version française Jean Terzian)