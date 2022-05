La Corée du Nord stimule la production de médicaments et de fournitures médicales pour lutter contre le COVID

Au moins 262 270 personnes supplémentaires ont signalé des symptômes de fièvre, et une personne supplémentaire est décédée à la date de mercredi soir, a déclaré KCNA, citant les données du quartier général d'urgence de prévention des épidémies de l'État.

Elle n'a pas précisé combien des 25 millions d'habitants du pays isolé avaient été testés positifs au virus.

Depuis qu'elle a déclaré sa première épidémie de COVID-19 la semaine dernière, la Corée du Nord a signalé 1 978 230 personnes présentant des symptômes de fièvre et 63 décès, et a imposé des mesures anti-virus strictes, notamment un verrouillage de l'ensemble du pays.

Les usines produisent davantage de médicaments, de thermomètres et d'autres fournitures médicales dans la capitale Pyongyang et les régions voisines, tandis que davantage de salles d'isolement ont été installées et que les travaux de désinfection se sont intensifiés dans tout le pays, selon KCNA.