La Corée du Nord a testé son système d'armes nucléaires sous-marines pour protester contre les exercices militaires conjoints organisés cette semaine par la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, a annoncé vendredi le média d'État KCNA.

Le test du système "Haeil-5-23", nom donné par la Corée du Nord à ses drones d'attaque sous-marins à capacité nucléaire, a été effectué par le groupe de réflexion du ministère de la défense dans les eaux au large de sa côte est, a indiqué le rapport, sans préciser de date.

"Le dispositif de riposte de notre armée, basé sur des armes nucléaires sous-marines, est en train d'être complété et ses diverses actions maritimes et sous-marines continueront à dissuader les manœuvres militaires hostiles des marines des États-Unis et de leurs alliés", a déclaré un porte-parole anonyme du ministère dans un communiqué, selon l'agence de presse KCNA.

Les marines de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon ont organisé cette semaine des exercices conjoints de trois jours jusqu'à mercredi, aux côtés du porte-avions américain Carl Vinson, dans le cadre des efforts visant à améliorer leurs réponses aux menaces de la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire.