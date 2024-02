SEOUL, 14 février (Reuters) - La Corée du Nord a tiré mercredi plusieurs missiles de croisière au large de sa côte est, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Selon le JCS, les missiles ont été tirés à 09h00 mercredi (00h00 GMT) au large de la ville de Wonsan, dans le sud-est de la Corée du Nord.

"Tout en renforçant la surveillance et la vigilance, notre armée coopère étroitement avec les Etats-Unis et surveille de près les signes et activités supplémentaires de la Corée du Nord", a déclaré le JCS dans un communiqué.

(Reportage Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)