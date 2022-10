La Corée du Nord tire des missiles balistiques, le quatrième en une semaine

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée en direction de la mer au large de la côte est samedi, a déclaré l'armée sud-coréenne, marquant le quatrième lancement de Pyongyang en une semaine alors qu'il fait monter la tension autour de la péninsule coréenne.

Ce lancement intervient après que les marines de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon aient organisé vendredi des exercices anti-sous-marins trilatéraux pour la première fois en cinq ans, et fait suite à la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris dans la région cette semaine.

Les deux missiles de courte portée ont été lancés depuis Sunan, au nord de la capitale nord-coréenne Pyongyang, a déclaré l'état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué. Il a estimé la portée à 350 kilomètres (217,5 miles) à une altitude de 30 km et à une vitesse de Mach 6.

Les garde-côtes japonais ont également signalé au moins deux essais présumés de missiles balistiques par Pyongyang. Les missiles ont volé à 400 km et 350 km, atteignant une altitude de 50 km, a déclaré le ministre d'État de la Défense du Japon, Toshiro Ino.

Tokyo a déposé une plainte contre le Nord par voie diplomatique, a déclaré Ino, ajoutant que les missiles ont probablement suivi une "trajectoire irrégulière" conçue pour échapper à la défense antimissile.

Le commandement indo-pacifique des États-Unis a déclaré qu'il était au courant des tirs de missiles balistiques et qu'il avait estimé qu'ils ne constituaient pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire des États-Unis ou pour leurs alliés.

La Corée du Nord a tiré des missiles avant et après la visite de M. Harris en Corée du Sud, prolongeant un rythme record d'essais d'armes cette année alors qu'elle augmente la menace d'une puissance nucléaire crédible pouvant frapper les États-Unis et ses alliés.

Pyongyang a également effectué le premier essai de missile balistique intercontinental (ICBM) depuis 2017.

Les analystes voient dans le rythme accru des essais un effort pour construire des armes opérationnelles, ainsi que pour profiter d'un monde distrait par le conflit ukrainien et d'autres crises pour normaliser ses essais.

Malgré les faiblesses internes de la Corée du Nord et son isolement international, elle modernise rapidement ses armes et profite d'un monde divisé par la rivalité entre les États-Unis et la Chine et l'annexion par la Russie d'une plus grande partie du territoire ukrainien, a déclaré le professeur Leif-Eric Easley de l'université Ewha à Séoul.

Le régime de Kim joue également la carte de la fermeté avec l'administration Yoon alors que la politique sud-coréenne est entravée par des luttes intestines, en référence au président sud-coréen.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré dans un rapport en juillet que le Nord avait lancé des missiles de courte portée qui volent à basse altitude et aux trajectoires irrégulières, des caractéristiques observées depuis mai 2019 qui sont probablement conçues pour une plus grande efficacité de combat.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions contre le Nord pour ses essais de missiles balistiques et nucléaires. Pyongyang rejette ces démarches comme une atteinte à son droit souverain à l'autodéfense et à l'exploration spatiale.

Le Nord a terminé les préparatifs d'un essai nucléaire, une fenêtre qui pourrait s'ouvrir entre le congrès du Parti communiste chinois en octobre et les élections de mi-mandat américaines en novembre, ont déclaré mercredi des parlementaires sud-coréens. (Reportages de Cynthia Kim et Chang-Ran Kim ; reportages supplémentaires de Josh Smith et Ju-min Park ; édition de Jack Kim et Muralikumar Anantharaman)