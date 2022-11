La Corée du Nord tire un missile près des eaux sud-coréennes, Séoul réplique

par Josh Smith et Soo-hyang Choi

SEOUL, 2 novembre (Reuters) - Un missile balistique nord-coréen a atterri mercredi à moins de 60 kilomètres de la côte sud-coréenne, une première lors d'un tir d'essai conduit par Pyongyang, ce qui a incité la Corée du Sud à déclencher des sirènes d'alerte aérienne et à tirer à son tour des missiles en signe de protestation.

Le missile nord-coréen a atterri en dehors des eaux territoriales sud-coréennes, mais au sud de la Ligne de limite du Nord (LLN), une frontière maritime disputée entre les deux Corée. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a dénoncé "un acte d'envahissement territorial".

Des avions de combat sud-coréen ont tiré en réponse trois missiles air-sol dans la mer au nord de la LLN, a annoncé l'armée sud-coréenne.

Un responsable a précisé que des missiles de précision de fabrication américaine AGM-84H/K SLAM-ER, capables d'emporter une charge de 360 kilos à une distance de 270 kilomètres, avaient notamment été employés.

Les tirs de riposte sud-coréens sont intervenus peu après une mise en garde des services de la présidence annonçant une "réponse rapide et ferme" afin que la Corée du Nord "paie le prix de sa provocation".

Les tirs nord-coréens sont intervenus après que Pyongyang a réclamé l'arrêt de manoeuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, qualifiées de provocation.

En dépit de la semaine de deuil national décrétée en Corée du Sud après la bousculade meurtrière de Séoul ce week-end, qui a fait 156 morts, Washington et Séoul ont entamé lundi des exercices militaires à grande échelle baptisés "Vigilant Storm" et impliquant des centaines d'avions de combat.

Le missile nord-corén qui a traversé la Ligne de limite du Nord faisait partie d'un groupe de trois missiles balistiques de courte portée tirés en mer depuis la zone côtière de Wonsan, a déclaré l'état-major sud-coréen. Au total, la Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles de plusieurs types à partir de ses côtes Est et Ouest, a-t-il ajouté.

Au moins l'un d'entre eux a atterri à 26 km au sud de la LLN, à 57 km de la ville sud-coréenne de Sokcho, sur la côte Est, et à 167 km de l'île d'Ulleung, où les sirènes d'alerte ont retenti.

"Nous avons entendu la sirène vers 08h55 et tout le monde dans l'immeuble est descendu au point d'évacuation dans la cave", a déclaré un responsable du comté d'Ulleung à Reuters.

"Nous sommes restés jusqu'à 09h15 environ avant de remonter, après avoir appris que le projectile était tombé en haute mer."

La Corée du Nord a testé cette année un nombre record de missiles et achevé, selon Séoul et Washington, les préparatifs en vue d'un nouvel essai nucléaire, qui serait le premier depuis 2017. (Reportage Soo-hyang Choi, Choonsik Yoo et Josh Smith; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)