La Corée du Nord tire une salve de missiles, dont un ICBM, quelques heures après que Biden ait quitté l'Asie.

Les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré que les trois missiles ont été tirés en moins d'une heure depuis la zone de Sunan de la capitale du Nord, Pyongyang, où son aéroport international est devenu une plaque tournante des essais de missiles.

Le premier missile lancé mercredi semble être un ICBM, tandis qu'un deuxième missile non identifié semble avoir échoué en plein vol, a déclaré le Sud. Le troisième missile était un missile balistique à courte portée (SRBM), a-t-il ajouté.

En réponse, les États-Unis et la Corée du Sud ont organisé des exercices militaires combinés, y compris des essais de missiles surface-surface, a déclaré l'armée sud-coréenne.

La Corée du Nord a procédé à une série de lancements de missiles cette année, allant des armes hypersoniques aux essais de tir de ses plus gros ICBM pour la première fois en près de cinq ans. Elle semble également se préparer à ce qui serait son premier essai nucléaire depuis 2017.

Les responsables américains et sud-coréens avaient récemment averti que la Corée du Nord semblait prête pour un autre essai d'armes, peut-être pendant la visite de Biden, qui était son premier voyage en Asie en tant que président et comprenait un sommet avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol à Séoul.

Yoon, qui a pris ses fonctions le 10 mai, a convoqué sa première réunion du conseil de sécurité nationale, qui a fermement condamné le dernier lancement comme une "grave provocation", d'autant plus qu'il est intervenu avant le retour de Biden.

Yoon a ordonné aux assistants de renforcer la dissuasion élargie et la posture de défense combinée des Etats-Unis, comme convenu avec Biden, a indiqué son bureau.

"Les provocations continues de la Corée du Nord ne feront que renforcer et accélérer la dissuasion américano-sud-coréenne et aggraver l'isolement de la Corée du Nord", a déclaré le gouvernement de Yoon dans un communiqué séparé.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden, qui a quitté le Japon mardi soir, avait été informé des lancements et continuerait à recevoir des mises à jour.

Le Japon a signalé au moins deux lancements, mais a reconnu qu'il y en a peut-être eu davantage. L'un des missiles a volé sur une distance d'environ 750 km (465 miles) à une altitude maximale de 50 km et semblait être capable de modifier sa trajectoire en vol, a déclaré le ministre japonais de la défense. Un autre missile a volé sur environ 300 km et a atteint une altitude maximale de 550 km, a-t-il ajouté.

Le radiodiffuseur japonais NHK a déclaré que les missiles semblaient être tombés en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le Nord pourrait prendre d'autres mesures provocatrices, y compris un essai nucléaire.

Le commandement indo-pacifique de l'armée américaine a déclaré être au courant de lancements "multiples". Ils soulignent "l'impact déstabilisant du programme d'armement illicite de la RPDC" mais ne constituent pas une menace immédiate, a-t-il déclaré dans un communiqué, en utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord.

A Séoul, ce week-end, Biden et Yoon ont convenu d'organiser des exercices militaires plus importants et de déployer davantage de moyens stratégiques américains si nécessaire pour dissuader la Corée du Nord d'intensifier ses essais d'armes.

Mais ils ont également proposé d'envoyer des vaccins COVID-19 à la Corée du Nord alors que le pays isolé lutte contre sa première épidémie confirmée, et ont appelé Pyongyang à revenir à la diplomatie.

Pyongyang n'a pas répondu aux ouvertures diplomatiques ou aux propositions d'aide, a déclaré Biden à l'époque.

Dans les dernières heures de la visite de Biden dans la région, des bombardiers russes et chinois ont également effectué des patrouilles conjointes près des zones de défense aérienne du Japon et de la Corée du Sud, mardi, en guise d'adieu.