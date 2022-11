La Corée du Nord veut devenir la force nucléaire la plus puissante du monde-KCNA

SÉOUL, 26 novembre (Reuters) - L'objectif ultime de la Corée du Nord est de posséder la force nucléaire la plus puissante du monde, a déclaré Kim Jong-un, cité par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA dimanche.

Le dirigeant nord-coréen a par ailleurs promu des dizaines de responsables et de scientifiques impliqués dans le récent lancement d'un missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17, rapporte KCNA.

La construction de la force nucléaire vise à protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et du peuple, et "son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent au cours de ce siècle", a dit Kim Jong-un.

Il a qualifié le missile Hwasong-17 d'"arme stratégique la plus puissante du monde" et a déclaré qu'il démontrait la détermination et la capacité de la Corée du Nord à construire à terme l'armée la plus puissante du monde.

Les scientifiques nord-coréens ont fait un "formidable bond en avant dans le développement de la technologie de montage d'ogives nucléaires sur des missiles balistiques", a ajouté le dirigeant, sans donner de détails. (Reportage Josh Smith ; Version française Kate Entringer)