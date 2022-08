La Corée du Sud appelle à des pourparlers alors que la Corée du Nord teste des missiles

S'exprimant lors d'une vaste conférence de presse pour marquer ses 100 premiers jours au pouvoir, Yoon n'a fait aucune mention des lancements, qui n'ont été rendus publics que plus tard par l'armée sud-coréenne.

M. Yoon a réitéré sa volonté de fournir une aide économique progressive à la Corée du Nord si celle-ci mettait fin au développement des armes nucléaires et entamait la dénucléarisation, rappelant qu'il avait appelé à un dialogue avec Pyongyang depuis sa campagne.

"Tout dialogue entre les dirigeants du Sud et du Nord, ou toute négociation entre des fonctionnaires de niveau opérationnel, ne doit pas être un spectacle politique, mais doit contribuer à l'établissement d'une paix substantielle sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est", a-t-il déclaré.

Ces commentaires étaient une critique apparente des sommets impliquant son prédécesseur Moon Jae-in, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l'époque, Donald Trump.

Malgré ces rencontres, les pourparlers de dénucléarisation se sont enlisés en 2019 et la Corée du Nord a déclaré qu'elle ne troquerait pas son autodéfense, bien qu'elle ait appelé à la fin des sanctions. On l'a observée se préparer à un éventuel essai nucléaire, qui serait son premier depuis 2017.

Les lancements nord-coréens de mercredi sont les premiers signalés depuis des mois, et interviennent un jour après que la Corée du Sud et les États-Unis ont commencé des exercices conjoints préliminaires avant un redémarrage de l'entraînement sur le terrain réel interrompu sous Moon.

M. Yoon a déclaré que la Corée du Sud n'était pas en mesure de garantir la sécurité du Nord si celui-ci renonçait à ses armes nucléaires, mais que Séoul ne souhaitait pas un changement forcé du statu quo au Nord.

Les récents essais de missiles et le développement nucléaire du Nord ont ravivé le débat sur la question de savoir si le Sud devait chercher à se doter de ses propres armes nucléaires. M. Yoon a déclaré qu'il était attaché au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et qu'il travaillait avec les États-Unis pour renforcer leur "dissuasion étendue" pour la Corée du Sud.

"Le TNP ne doit pas être abandonné et j'y adhérerai jusqu'au bout", a-t-il déclaré.

STRIFE DU TRAVAIL

Confronté à des sondages en baisse et à des controverses sur le choix de ses principaux ministres, Yoon a été pressé par les médias sur une série de questions, notamment la réforme du travail, la pénurie de logements et le redressement après les récentes inondations.

Depuis l'arrivée de Yoon au pouvoir en mai, deux grèves ont coûté à l'industrie plus de 1,6 milliard de dollars, selon les estimations du ministère du travail et des constructeurs de navires, bien qu'aucune n'ait impliqué une suppression du gouvernement avant de prendre fin.

Le président a déclaré qu'il laisserait toujours du temps au dialogue et au compromis avant de supprimer une grève illégale.

M. Yoon a appelé à mettre fin aux disparités entre "les travailleurs qui font le même travail", par exemple entre les employés directs et les travailleurs contractuels, sans préciser comment.

AIDE À L'UKRAINE

Il a également vanté d'importantes ventes d'armes, dont un accord conclu le mois dernier avec la Pologne, membre de l'OTAN, portant sur plus de 1 600 chars et obusiers et près de 50 avions de chasse.

Il a toutefois refusé de dire si son gouvernement allait modifier sa politique consistant à ne pas fournir directement d'aide létale à l'Ukraine.

"Bien qu'il soit difficile de s'étendre ici sur la question de la fourniture d'un soutien militaire, nous aiderons le peuple ukrainien à recouvrer la liberté et à reconstruire rapidement les biens nationaux détruits", a déclaré M. Yoon.

Il a déclaré qu'il pensait que les différends historiques avec le Japon, qui remontent à son occupation coloniale de la péninsule coréenne de 1910 à 1945, pouvaient être surmontés et que les deux pays devaient coopérer plus étroitement en matière de chaîne d'approvisionnement et de sécurité économique.