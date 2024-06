La Corée du Sud autorisera les paiements en won pour la négociation d'obligations du Trésor coréen par le biais d'un compte omnibus qui sera ouvert auprès de l'organisme de règlement des opérations sur titres Euroclear à partir du 27 juin, ont déclaré mardi les autorités chargées des changes.

Les banques étrangères seront également autorisées à effectuer des paiements d'intérêts et de compensations dans la monnaie locale, à condition que les transactions soient compensées par Euroclear, selon une déclaration sur les changements détaillés des réglementations du marché des changes qui seront mis en œuvre à partir du second semestre de 2024.

"Nous avons décidé de rendre les paiements en won aussi faciles que possible pour les transactions entre non-résidents via Euroclear afin de promouvoir la demande sur le marché des changes", a déclaré un responsable du marché des changes.

Un compte omnibus permet de gérer les transactions de plus d'une personne et d'assurer l'anonymat des personnes sur le compte. Il est considéré comme une condition essentielle pour que les obligations sud-coréennes soient incluses dans l'indice mondial des obligations d'État de FTSE Russell.

Le gouvernement espère que ses obligations seront incluses dans l'indice obligataire mondial en septembre prochain, après deux ans de mise sous surveillance par le fournisseur de l'indice, ce qui devrait se traduire par des dizaines de milliards de dollars d'entrées sur le marché local.

La Corée du Sud a introduit plusieurs réformes sur son marché des devises, notamment une extension des heures de négociation à 0200 heures du matin, heure locale, pour couvrir les heures d'ouverture de Londres à partir de la seconde moitié de l'année, afin d'améliorer l'accès des étrangers et d'accepter les enregistrements des banques étrangères.

Parmi les autres changements, la négociation de swaps de taux de change (CRS) sera autorisée pour les institutions financières enregistrées afin de répondre aux besoins de couverture du risque de change des investisseurs à long terme.

Afin de promouvoir la participation étrangère aux opérations en dollars gagnés, les autorités assouplissent les règles de déclaration pour les institutions étrangères enregistrées, en les exemptant de l'obligation de déclarer leurs transactions et positions quotidiennes en devises, parmi d'autres exigences qui seront assouplies ou reportées.