La Corée du Sud cherche à relancer les pourparlers pour résoudre les querelles historiques avec le Japon

Les relations entre les deux alliés nord-asiatiques des États-Unis ont été tendues en raison de différends remontant à l'occupation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945. Washington a fait pression pour que Tokyo et Séoul se réconcilient face à la menace nucléaire nord-coréenne et à l'influence croissante de la Chine.

Des responsables de l'administration du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai en promettant d'améliorer les liens avec le Japon, ont déclaré à Reuters qu'ils se sentaient enhardis par la récente victoire électorale du Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui pourrait lui donner plus de latitude pour faire avancer son programme politique pendant trois autres années.

Le ministre des Affaires étrangères Park Jin se rendra à Tokyo dès la semaine prochaine, un voyage qui, selon un haut fonctionnaire chargé de la politique japonaise, vise à "ouvrir le robinet" pour des négociations sérieuses sur les questions relatives au travail forcé, qui étaient au point mort sous le prédécesseur de Yoon.

Mme Park se rendra à Tokyo le 18 juillet, a rapporté jeudi le radiodiffuseur public japonais NHK. La Corée du Sud n'a pas immédiatement confirmé le rapport.

Un autre fonctionnaire a déclaré que Yoon enverrait une délégation de haut niveau dirigée par le premier ministre lorsque le Japon organisera un service commémoratif public pour Abe, qui a été abattu la semaine dernière alors qu'il était en campagne électorale.

Yoon devrait également profiter de son discours du 15 août, jour de la libération, marquant l'indépendance de la Corée vis-à-vis du Japon, pour envoyer un message de réconciliation à Tokyo, a ajouté le fonctionnaire.

"Ce que nous essayons de faire, c'est d'ouvrir la porte à de véritables pourparlers", a déclaré le haut fonctionnaire.

L'assassinat d'Abe, qui était un leader déterminant dans la politique japonaise et une figure de division en Corée, a soulevé de nouveaux doutes quant aux perspectives des relations avec la Corée du Sud, où des souvenirs amers de la guerre sont profondément ancrés.

Certains analystes estiment que la Corée pourrait être mise en veilleuse pendant que Kishida s'efforce de réaliser les rêves non réalisés d'Abe, notamment la réforme constitutionnelle visant à permettre aux troupes japonaises de combattre à l'étranger.

Mais certains responsables coréens estiment que le Japon est plus disposé à discuter maintenant, la pression exercée par l'administration du président américain Joe Biden jouant également un rôle potentiel.

"Nous voyons un grand potentiel dans des relations trilatérales plus fortes", a déclaré cette semaine à Reuters Derek Chollet, conseiller du département d'État américain.

Yoon et Kishida ont rencontré Biden en marge du récent sommet de l'OTAN pour leurs premiers entretiens trilatéraux, et Chollet a déclaré que Washington était prêt à faciliter des liens forts entre ses deux alliés.

Dans son pays, le gouvernement Yoon recueille les avis de victimes du travail forcé, d'avocats et d'experts par le biais d'un panel public-privé récemment lancé, qui a tenu sa deuxième audience jeudi.

L'enjeu est la décision de la justice sud-coréenne de saisir les actifs de sociétés japonaises accusées de ne pas avoir indemnisé certains de leurs travailleurs de l'époque coloniale. Tokyo a averti de graves répercussions si les ordonnances sont appliquées.

Le premier fonctionnaire a déclaré que l'administration Yoon était à la recherche d'une "proposition réaliste et faisable" qui puisse obtenir le consentement des victimes et du gouvernement japonais.

Un troisième fonctionnaire s'est montré plus prudent, affirmant que la question de l'indemnisation devrait être résolue parallèlement aux différends commerciaux et autres, ce qui pourrait rendre un compromis plus difficile.

Yuko Nakano, membre du Center for Strategic and International Studies basé aux États-Unis, a déclaré que tout compromis nécessiterait de la patience et un engagement de la part de Yoon et de Kishida.

"Les visites et les réunions de haut niveau attirent souvent l'attention, mais il est tout aussi important de poursuivre les efforts qui se déroulent sous la surface", a-t-elle déclaré.