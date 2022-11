La Corée du Sud cherche à stimuler les exportations pour surmonter le ralentissement économique

L'économie de la Corée du Sud est confrontée à des vents contraires qui se renforcent, alors que la demande mondiale se refroidit et que les dépenses domestiques diminuent.

"Nous devons surmonter le type de crise mondiale complexe comme celle à laquelle nous sommes confrontés actuellement par la promotion des exportations", a déclaré M. Yoon, cité par un pool de médias, lors d'une réunion des hauts fonctionnaires dont les fonctions sont liées aux exportations.

"Chaque agence gouvernementale devrait apporter un soutien total (aux entreprises du secteur privé)", a-t-il ajouté.

Le gouvernement n'a pas fixé d'objectif d'exportation spécifique lors de la réunion, mais a déclaré dans un communiqué que le pays devait explorer les opportunités dans des régions telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Le bloc de 10 nations est déjà le deuxième plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud et la principale destination pour ses entreprises manufacturières qui délocalisent leur production loin de la Chine, où les coûts augmentent et la croissance ralentit.

L'économie de la Corée du Sud se refroidit plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant, les dépenses domestiques s'estompant après une poussée antérieure basée sur une demande refoulée lorsque les restrictions du COVID-19 ont été levées.

Dans un rapport global publié mardi, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a réduit ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud pour l'année prochaine à 1,8 %, contre 2,2 % estimés à peine deux mois plus tôt.

Cela marquerait un ralentissement par rapport à la croissance prévue de 2,7 % cette année et serait bien en dessous d'une croissance moyenne de 2,6 % au cours des 10 dernières années.