L'armée sud-coréenne a diffusé vendredi une vidéo montrant un missile nord-coréen en spirale anormale au début de son vol et explosant. Il s'agit d'une rare publication d'images de surveillance visant à démentir l'affirmation du Nord selon laquelle l'essai a été couronné de succès.

Les images filmées par un dispositif d'observation thermique des unités de la ligne de front sud-coréenne montrent un projectile qui se met à spiraler de manière incontrôlée sur une trajectoire de vol irrégulière, avant de se désintégrer.

L'armée sud-coréenne a estimé qu'une "instabilité en vol" avait conduit à l'explosion du missile, a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi, qualifiant de "tromperie et d'exagération pour dissimuler l'échec" les affirmations de la Corée du Nord concernant la réussite de l'essai.

Les médias d'État nord-coréens avaient déclaré que Pyongyang avait mené avec succès, mercredi, un important essai visant à mettre au point des missiles capables de déployer plusieurs ogives, une affirmation rejetée par la Corée du Sud.

L'administration des missiles de la Corée du Nord a utilisé le moteur du premier étage d'un missile balistique à carburant solide de portée intermédiaire pour tester la séparation et le guidage d'ogives multiples, selon l'agence de presse officielle du Nord, KCNA.

L'armée sud-coréenne a déclaré qu'elle avait détecté des signes de préparatifs de lancement de missiles tôt dans la journée de mercredi et qu'elle observait le lancement de la fusée.

En avril, Pyongyang a déclaré avoir testé un nouveau missile hypersonique à carburant solide de portée intermédiaire, dans le cadre d'une course de plus en plus intense à la prochaine génération de fusées à longue portée, difficiles à suivre et à intercepter.