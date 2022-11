La Corée du Sud envisage d'ordonner aux camionneurs en grève de reprendre le travail

Le président Yoon Suk-yeol présidera une réunion du cabinet pour discuter de l'émission d'un ordre de démarrage du travail après que le gouvernement n'ait pas réussi à conclure un accord avec les syndicats lors des pourparlers de lundi.

La grève - la deuxième en moins de six mois par les camionneurs qui réclament un salaire minimum - perturbe l'activité industrielle à un moment où la quatrième plus grande économie d'Asie s'attend à une baisse de la croissance à 1,7 % l'année prochaine.

Le bureau de Yoon a déclaré que le cabinet envisagerait de devenir la première administration sud-coréenne à émettre un ordre pour forcer les travailleurs des transports en grève à reprendre leur travail.

Le non-respect de cet ordre peut entraîner des sanctions telles que l'annulation des licences et trois ans de prison, ou une amende pouvant atteindre 30 millions de wons (22 550 $).

S'il est approuvé, l'ordre sera exécuté sans délai, a déclaré le ministre des Transports Won Hee-ryong.

L'organisateur de la grève, la Cargo Truckers Solidarity Union (CTSU), a qualifié l'ordre d'exécution de "non démocratique et anticonstitutionnel", et de preuve du manque de volonté du gouvernement d'engager le dialogue.

"La CTSU ne cédera pas à cette répression pan-gouvernementale", a déclaré le syndicat dans un communiqué lundi soir.

Le syndicat prévoit d'organiser 16 rassemblements dans tout le pays mardi, a-t-il ajouté.

Le gouvernement n'est pas disposé à étendre un système de salaire minimum au-delà de trois années supplémentaires, alors que le syndicat affirme qu'il devrait être permanent et avoir une portée plus large.