La Corée du Sud envoie des avions à réaction après l'entrée d'avions de guerre chinois et russes dans la zone de défense aérienne.

Les avions russes et chinois sont entrés et sortis de la zone d'identification de défense aérienne de la Corée (ADIZ) dans la mer du Japon, connue en Corée sous le nom de mer de l'Est, à plusieurs reprises au cours de la journée, selon les chefs d'état-major interarmées (JCS) de Corée du Sud.

Les avions, qui comprenaient des chasseurs et des bombardiers de chaque côté, n'ont pas violé l'espace aérien de la Corée du Sud, a ajouté le JCS.

L'armée sud-coréenne a déployé des chasseurs de l'armée de l'air pour "mettre en œuvre des mesures tactiques" afin de se préparer à une éventuelle éventualité.

Contrairement à l'espace aérien, une ADIZ est généralement une zone où les pays peuvent exiger unilatéralement que les avions étrangers prennent des mesures spéciales pour s'identifier, aucune loi internationale ne régissant les ADIZ.

L'incursion de mardi est la première signalée depuis que le nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions le 10 mai. Dimanche, Yoon a conclu un sommet avec le président américain Joe Biden au cours duquel les deux dirigeants se sont engagés à soutenir des mesures considérées comme contrant l'influence de la Chine dans la région, et ont critiqué la guerre de la Russie en Ukraine.

Moscou ne reconnaît pas la ZAD coréenne, tandis que Pékin a déclaré que la zone n'est pas un espace aérien territorial et que tous les pays devraient y jouir de la liberté de mouvement.

En 2019, les avions de guerre sud-coréens ont tiré des centaines de coups de semonce en direction des avions militaires russes lorsqu'ils ont pénétré dans l'espace aérien sud-coréen lors d'une patrouille aérienne conjointe avec la Chine.