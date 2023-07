La Corée du Sud a été touchée par des glissements de terrain et un barrage débordant d'eau samedi, alors que le troisième jour de pluies torrentielles a forcé des centaines de personnes à évacuer.

Selon le ministère de l'intérieur et de la sécurité, 882 personnes avaient été évacuées à 6 heures du matin, mais le nombre de personnes évacuées devrait augmenter car un barrage dans la province de Chungcheong du Nord a été submergé par l'eau samedi matin.

Les autorités locales ont ordonné l'évacuation de plus de 7 000 personnes à un moment ou à un autre, selon les autorités de la province.

À 9 heures, plus de 2 700 tonnes d'eau par seconde s'écoulaient dans le barrage de Goesan, soit la quantité maximale d'eau qu'il peut évacuer.

Au niveau national, on comptait deux morts, un disparu et six blessés à 6 heures du matin, mais d'autres rapports faisant état de plusieurs personnes touchées par des glissements de terrain ont été reçus depuis.

La Korea Railroad Corp (KORAIL) a déclaré qu'elle interrompait la circulation de tous les trains lents et de certains trains à grande vitesse, tandis que d'autres trains à grande vitesse pourraient être retardés en raison des glissements de terrain, de l'inondation des voies et des chutes de pierres qui menaçaient la sécurité.

Jeudi en fin de journée, un train lent de transit a déraillé lorsqu'un glissement de terrain a projeté de la terre et du sable sur les voies ferrées dans la province de Chungcheong du Nord, selon le ministère des transports. Aucun passager n'était à bord, mais le mécanicien du train a été blessé.

Lors d'une réunion avec les agences gouvernementales samedi, le Premier ministre Han Duck-soo a demandé à l'armée de participer activement aux activités de sauvetage en travaillant avec les fonctionnaires du gouvernement pour mobiliser l'équipement et la main-d'œuvre.