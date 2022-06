La Corée du Sud et USA condamnent les préparatifs de test nucléaire de la Corée du Nord

SÉOUL, 11 juin (Reuters) - Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue américain ont condamné samedi les préparatifs de la Corée du Nord en vue d'effectuer un essai nucléaire, déclarant qu'ils menaçaient la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale.

La Corée du Sud et les Etats-Unis prévoient de procéder à des exercices militaires conjoints de plus grande ampleur afin de maintenir la pression sur Pyongyang, a indiqué le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.

La Corée du Nord a multiplié les tests de missiles depuis le début de l'année et les responsables sud-coréens et américains ont déclaré que Pyongyang se préparait à effectuer un septième test nucléaire, le premier depuis 2017.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se sont rencontrés samedi lors du dialogue de Shangri-La, une conférence internationale sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique qui se tient à Singapour. (Reportage Heekyong Yang; version française Camille Raynaud)