La Corée du Sud et la Chine s'affrontent sur le bouclier antimissile américain, ce qui complique la conciliation

Le désaccord sur le système de défense terminal à haute altitude (THAAD) a émergé après une première visite apparemment sans heurts du ministre sud-coréen des Affaires étrangères en Chine cette semaine.

La Chine, soutenant que le puissant radar du THAAD pourrait épier son espace aérien, a freiné les échanges commerciaux et les importations culturelles après que Séoul a annoncé son déploiement en 2016, portant un coup dur aux relations.

Le bureau présidentiel de la Corée du Sud a déclaré jeudi que le système stationné dans le pays est un moyen d'autodéfense, selon une transcription de briefing, après que Pékin a exigé que Séoul ne déploie pas de batteries supplémentaires et limite l'utilisation des batteries existantes.

Le président Yoon Suk-yeol, qui considère le système comme essentiel pour contrer les missiles nord-coréens, a juré d'abandonner les promesses du gouvernement précédent de ne pas augmenter les déploiements du THAAD, de ne pas participer à un bouclier antimissile mondial dirigé par les États-Unis et de ne pas créer une alliance militaire trilatérale impliquant le Japon.

Pendant la campagne électorale, le conservateur Yoon s'est engagé à acheter une autre batterie THAAD, mais depuis son entrée en fonction en mai, son gouvernement s'est concentré sur ce que les responsables appellent la "normalisation" du fonctionnement du système existant, détenu et exploité par les États-Unis.

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et son homologue chinois, Wang Yi, se sont rencontrés mardi et ont exploré les moyens de rouvrir les négociations de dénucléarisation avec la Corée du Nord et de reprendre les exportations culturelles, telles que la musique et les films K-pop, vers la Chine.

Un porte-parole de Wang a déclaré mercredi que les deux parties avaient "convenu de prendre au sérieux les préoccupations légitimes de l'autre et de continuer à traiter prudemment et à gérer correctement cette question pour s'assurer qu'elle ne devienne pas un obstacle à la croissance saine et régulière des relations bilatérales".

Le porte-parole chinois a déclaré lors d'un briefing que le déploiement du THAAD en Corée du Sud "porte atteinte aux intérêts stratégiques de sécurité de la Chine".

Mme Park a toutefois déclaré à M. Wang que Séoul ne respecterait pas l'accord de 2017, appelé les "Trois Nos", car il ne s'agit pas d'une promesse ou d'un accord formel, a déclaré le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Chine insiste également pour que la Corée du Sud se conforme à "une restriction" - limiter l'utilisation des batteries THAAD existantes. Séoul n'a jamais reconnu cet élément, mais mercredi, le porte-parole de Wang a souligné que la Chine attache de l'importance à la position des "trois Nos et une restriction".

Lors de la visite de Park dans la ville portuaire orientale de Qingdao, le Global Times, propriété du Parti communiste chinois, a félicité Yoon pour avoir fait preuve de "diplomatie indépendante et de rationalité à l'égard de la Chine" en ne rencontrant pas en tête-à-tête la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en visite.

Mais le journal a averti que la question du THAAD est "un danger caché majeur qui ne peut être évité dans les relations entre la Chine et la Corée du Sud".