La Corée du Sud et le Japon conviennent de prendre des mesures pour stabiliser les marchés dans un contexte de baisse du won et du yen

Le 25 juin 2024 à 09:45

Les ministres des finances de la Corée du Sud et du Japon ont partagé leurs préoccupations concernant la baisse du won coréen et du yen japonais et ont convenu de continuer à prendre des mesures pour stabiliser les marchés financiers, a déclaré le ministère des finances de la Corée du Sud. (Reportage de Jihoon Lee, Cynthia Kim ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)