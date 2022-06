La Corée du Sud et les États-Unis mettent en valeur leur puissance aérienne lors de la visite d'un responsable américain à Séoul

La démonstration, à laquelle ont participé 20 avions de guerre, dont des chasseurs furtifs F-35A, a eu lieu un jour après que les alliés ont tiré huit missiles surface-surface au large de la côte est de la Corée du Sud en réponse à un barrage de missiles balistiques à courte portée lancés par la Corée du Nord dimanche.

"La Corée du Sud et les États-Unis ont démontré leur forte capacité et leur détermination à frapper rapidement et avec précision toute provocation de la Corée du Nord", a déclaré l'armée sud-coréenne dans un communiqué, ajoutant que les alliés surveillent de près et se préparent à toute nouvelle provocation du Nord.

La déclaration a été faite quelques heures après que Mme Sherman a rencontré son homologue sud-coréen, Cho Hyun-dong, à Séoul pour discuter de la Corée du Nord. L'État reclus a récemment procédé à une série de tests de missiles et certains analystes pensent qu'il se prépare à reprendre les essais d'armes nucléaires après une interruption de cinq ans.

"Tout essai nucléaire constituerait une violation complète des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU (et) il y aurait une réponse rapide et énergique à un tel essai .... Je crois que non seulement la République de Corée, les États-Unis et le Japon, mais aussi le monde entier répondront de manière forte et claire", a déclaré M. Sherman lors d'une conférence de presse après la réunion. ROK est la République de Corée, le nom officiel de la Corée du Sud.

"Nous sommes prêts et ... nous poursuivrons notre discussion trilatérale (avec la Corée du Sud et le Japon) demain", a ajouté Sherman.

Les autorités et les experts nord-coréens affirment depuis des semaines qu'il existe des signes de nouvelle construction à Punggye-ri, le seul site d'essais nucléaires connu de la Corée du Nord.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré lundi que les travaux de construction nord-coréens visant à étendre les installations clés de sa principale installation nucléaire à Yongbyon progressaient.

La Corée du Nord a connu sa toute première épidémie de COVID-19 au cours du mois dernier, le pays ayant signalé un total de 4 198 890 personnes présentant des symptômes de fièvre à la date de lundi. La Corée du Nord n'a pas confirmé le nombre total de personnes testées positives au coronavirus.

Pyongyang a jusqu'à présent refusé toute aide proposée par Washington et Séoul, alors même que l'Organisation mondiale de la santé affirme que la situation du COVID-19 dans le pays se détériore.

"Nous espérons que (le dirigeant nord-coréen) Kim Jong Un se concentrera sur l'aide à apporter à son peuple pour relever ce défi du COVID-19 auquel nous avons tous été confrontés et qu'il reviendra à la table des négociations plutôt que de prendre des mesures provocatrices, dangereuses et déstabilisantes", a déclaré M. Sherman.