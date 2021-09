La Corée du Sud étend les mesures d'éloignement avant les vacances de Thanksgiving.

La Corée du Sud a prolongé vendredi les mesures d'éloignement social pendant plusieurs semaines afin de contenir les épidémies de COVID-19 dans tout le pays, alors que le pays intensifie sa campagne de vaccination avant les vacances de Thanksgiving qui auront lieu plus tard dans le mois.

Le Premier ministre Kim Boo-kyum a déclaré que les restrictions les plus sévères de niveau 4 dans le grand Séoul et de niveau 3 dans le reste du pays s'appliqueraient jusqu'au 3 octobre.

Toutefois, il a également annoncé que les restaurants et les cafés de l'agglomération de Séoul seraient autorisés à fermer une heure plus tard chaque soir et que les familles seraient autorisées à se réunir en groupes de huit personnes maximum pendant la semaine de la fête de Chuseok, le 21 septembre.

M. Kim a cherché à concilier les mesures d'incitation à la vaccination et l'endiguement de l'épidémie de la variante Delta, hautement transmissible, qui a débuté en juillet.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a signalé 1 709 nouveaux cas de COVID-19 pour la journée de jeudi, dont 1 675 ont été contractés localement. La Corée a enregistré un total de 257 110 infections depuis le début de la pandémie, avec 2 308 décès.

Le ministère de la santé a déclaré que l'épidémie actuelle devrait s'intensifier au début du mois de septembre, avec un pic possible de 2 300 cas quotidiens, avant de se résorber vers la fin du mois. Ce chiffre dépasserait le record de 2 223 cas signalés le 11 août sur le site https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-daily-covid-19-cases-hit-record-surpassing-2200-health-minister-2021-08-10.

"Nous craignons un pic d'épidémies dû à l'augmentation des déplacements autour de la fête de Chuseok", a déclaré le ministre de la Santé, Kwon Deok-cheol, lors d'une réunion d'information.

L'autorisation de se réunir à huit pour Chuseok dépend de l'achèvement de la vaccination d'au moins quatre personnes, et dans le grand Séoul, les rassemblements seront limités aux maisons.

M. Kwon a déclaré que le gouvernement prévoyait d'administrer une première dose de vaccin à 70 % des 52 millions d'habitants d'ici Chuseok, et de terminer la vaccination de la moitié de la population d'ici la fin septembre.

À l'heure actuelle, environ 58 % de la population a reçu une dose, et environ 33 % est totalement vaccinée. Le programme d'inoculation a permis de maintenir le taux de mortalité du pays à un niveau relativement bas de 0,9 %. (Reportage de Sangmi Cha ; montage de Jane Wardell)