La Corée du Sud inflige une amende à Citadel Securities pour des violations de l'algorithme de négociation des actions

La Commission des services financiers (FSC) a déclaré dans une déclaration publiée jeudi que la firme avait faussé les prix des actions avec des facteurs artificiels, tels que des ordres à la condition "immédiate ou annulée" et en comblant les écarts dans les prix d'offre.

La firme a effectué de telles transactions sur une moyenne de 1 422 actions par jour d'octobre 2017 à mai 2018, totalisant plus de 500 milliards de wons de transactions, selon la déclaration.

La Commission a déclaré que c'était la première fois qu'elle imposait des amendes pour ce type de trading à haute fréquence sur le marché boursier sud-coréen, qui compte une forte proportion d'investisseurs particuliers et peu de concurrence entre les traders algorithmiques.

Elle a ajouté que l'entreprise n'avait pas fourni les codes sources des algorithmes lors du processus de consultation.

Le régulateur a refusé d'identifier la maison de courtage en infraction, mais Citadel Securities a confirmé qu'elle attendait une décision, bien qu'elle n'ait pas encore eu de nouvelles directement de la Commission.

"Citadel Securities travaille avec diligence pour suivre toutes les lois, réglementations et règles applicables dans les juridictions dans lesquelles nous négocions", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Nous croyons fermement que nos transactions étaient conformes aux lois coréennes et aux normes mondiales. Nous sommes en désaccord avec la décision de la FSC concernant notre activité de trading d'il y a plus de cinq ans et nous chercherons à faire appel de la décision."

Citadel Securities a été surpris et préoccupé de voir que les conclusions de l'organisme de réglementation comprennent des références à un certain nombre d'audiences auxquelles la société elle-même n'a pas été invitée à participer et de prétendues preuves d'experts qui n'ont jamais été partagées avec la société et auxquelles elle n'a jamais eu l'occasion de répondre, a déclaré une source familière avec la situation.

(1 $ = 1 229,7200 wons)