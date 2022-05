La Corée du Sud intensifie sa lutte contre l'inflation en procédant à deux hausses consécutives des taux.

La Banque de Corée a relevé son taux directeur de référence d'un quart de point de pourcentage à 1,75%, le plus élevé depuis mi-2019, rejoignant une vague mondiale de resserrements alors que les banquiers centraux sont aux prises avec des flambées de prix jamais vues depuis des décennies.

Mercredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a procédé à une hausse agressive de 50 points de base.

La BOK a revu à la hausse ses prévisions d'inflation à 4,5 % pour cette année, soit le taux le plus élevé depuis 2008 et plus du double de l'objectif de 2 % de la banque, dans un contexte de flambée des prix des matières premières due à la guerre en Ukraine et aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

"Notre politique sera axée sur la stabilité des prix pendant un certain temps, et il serait approprié de dire que (le délai) serait de quelques mois, pour le moment", a déclaré le gouverneur Rhee Chang-yong lors d'une conférence de presse après la décision unanime du conseil d'administration composé de six membres.

Tous les 28 analystes interrogés par Reuters, sauf un, s'attendaient à une hausse.

Les hausses consécutives des taux d'intérêt par la BOK font suite à plus de 100 points de base cumulés de hausses depuis août 2021, dans l'une des campagnes de resserrement les plus énergiques jamais menées par la banque.

L'inflation des prix à la consommation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 13 ans et qui menace de s'enraciner, est l'une des principales préoccupations.

"Le conseil d'administration considère qu'il est justifié de mener la politique monétaire en mettant davantage l'accent sur l'inflation pendant un certain temps", indique la déclaration de politique générale de la BOK, ce que l'analyste Cho Yong-gu de Shinyoung Securities considère comme le signal le plus fort à ce jour pour des hausses de taux supplémentaires.

"Je vois que la banque relèvera à nouveau les taux en juillet et en août et j'envisage même de modifier la prévision de fin d'année à 2,50 % contre 2,25 % précédemment, étant donné le message hawkish perçu dans la déclaration générale", a déclaré Cho.

Les contrats à terme de juin sur les obligations du Trésor à trois ans ont chuté de 29 points à 105,43 après les signaux de politique hawkish.

La plupart des analystes s'attendent à ce que la BOK augmente les taux jusqu'à 2,25 % d'ici la fin de l'année, après quoi beaucoup disent qu'elle devra alors réfléchir à la rapidité avec laquelle elle doit freiner dans un contexte de ralentissement de la croissance économique en Chine, son principal partenaire commercial, et de dette élevée des ménages.

La Réserve fédérale américaine devrait porter son taux directeur à 2,50-2,75 % d'ici la fin de l'année, ce qui sera suivi de près dans le monde entier, tandis qu'en Chine, les autorités assouplissent leur politique pour atténuer le ralentissement de la deuxième économie mondiale.

Commentant les risques de stagflation, le gouverneur Rhee a déclaré que la croissance est plus faible mais qu'elle n'est peut-être pas proche des niveaux de récession, même si le ralentissement de la demande mondiale devrait nuire aux exportations sud-coréennes au second semestre.

La BOK s'attend à ce que l'économie progresse de 2,7 % cette année, ce qui représente une baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 3,0 % et un ralentissement par rapport à une estimation de 4,0 % pour 2021.

"Le résultat est que si la Banque devrait rester hawkish à court terme, elle est susceptible de le devenir nettement moins à l'avenir, à mesure que l'économie ralentit", a déclaré Alex Holmes, économiste pour l'Asie chez Capital Economics.