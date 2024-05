Les dirigeants de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon tiendront leur premier sommet trilatéral depuis plus de quatre ans à Séoul les 26 et 27 mai, a annoncé jeudi le bureau présidentiel de Séoul.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol aura des entretiens bilatéraux avec le premier ministre chinois Li Qiang et le premier ministre japonais Fumio Kishida dimanche, avant leur rencontre tripartite de lundi, a déclaré le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo.

Les trois pays adopteront une déclaration commune sur six domaines, dont l'économie et le commerce, à l'issue du sommet, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Les voisins avaient convenu d'organiser un sommet chaque année à partir de 2008 afin de stimuler la coopération régionale, mais l'initiative a été perturbée par des querelles bilatérales et par la pandémie de COVID-19. Leur dernier sommet trilatéral s'est tenu fin 2019.

Ce sommet intervient alors que la Corée du Sud et le Japon s'efforcent d'améliorer des liens mis à mal par des différends historiques, tout en approfondissant un partenariat de sécurité trilatéral avec les États-Unis dans un contexte d'intensification de la rivalité sino-américaine.

Pékin a déjà prévenu que les efforts de Washington pour améliorer les relations avec Séoul et Tokyo pourraient attiser les tensions et les confrontations dans la région.