La Corée du Sud, les USA et le Japon critiquent les essais nord-coréens

SÉOUL, 8 juin (Reuters) - Les récents tests de missiles effectués par la Corée du Nord étaient des provocations "graves et illégales", ont déclaré mercredi de hauts responsables de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon, qui ont exhorté Pyongyang à reprendre le dialogue.

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun-dong, la secrétaire d'Etat adjointe des Etats-Unis, Wendy Sherman, et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Takeo Mori, ont fait ces déclarations alors qu'ils étaient réunis à Séoul trois jours après que la Corée du Nord a effectué un nouvel essai de missile.

Cette rencontre entre les trois principaux diplomates, la première depuis novembre, a mis en évidence l'urgence et la gravité des essais d'armement menés par Pyongyang.

Les responsables sud-coréen et américains ont déclaré que la Corée du Nord était prête à effectuer ce qui serait son premier essai nucléaire depuis 2017, ce qui, selon Wendy Sherman, déclencherait une réponse forte et claire. (Reportage Hyonhee Shin et Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)